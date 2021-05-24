Сообщение о подготовке теракта на рейсе Lufthansa не подтвердилось

Сообщение о том, что на рейсе авиакомпании Lufthansa из Минска во Франкфурт готовится теракт, не подтвердилось. Об этом 24 мая сообщили в аэропорту Минска.

Отмечается, что в настоящий момент все мероприятия по досмотру багажа и пассажиров завершены, а рейс готовится вылететь в пункт назначения.

«Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось. Борт готовится к вылету, производится загрузка багажа, объявлена посадка на рейс LH1487 авиакомпании Lufthansa Минск-Франкфурт. Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме», — сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram.

Посадка на рейс Lufthansa Минск–Франкфурт была остановлена из-за электронного письма о возможном теракте.

Накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось. В Сети обнародовали запись разговора пилота и белорусского авиадиспетчера, согласно которой диспетчер рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности». Пилот также спросил о том, откуда пришло письмо о минировании, на что диспетчер ответил, что оно поступило на e-mail службы безопасности аэропорта.

На борту судна находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что в белорусском внешнеполитическом ведомстве пообещали вести данное дело максимально прозрачно, следуя всем международным правилам.