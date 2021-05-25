Пали с лиц: продажи одноразовых масок за год снизились на 61%

Продажи масок за год снизились на 61%, перчаток — на 65%, антисептиков — на 29%, выяснили «Известия» с помощью аналитического ресурса «Чек Индекс». С наступлением лета россияне закупают средства индивидуальной защиты (СИЗы) все более редко и несистемно, отмечают аналитики. В частности, люди, которые приобрели иммунитет (естественным путем или сделав прививку), полагают, что маски им не нужны. Это мнение ошибочно, предупреждают врачи. Снижение интереса к СИЗам также можно объяснить и переходом на многоразовые маски — в апреле 2021 года спрос на них вырос в 12,6 раз по сравнению с апрелем прошлого года, рассказали изданию в пресс-службе AliExpress Россия. Особенно популярны маски с декоративными элементами, например, со стразами и пайетками.

Потеря популярности

Объем продаж одноразовых масок в натуральном выражении (в штуках) в первой половине мая снизился на 26% относительно первой половины января и на 61% по сравнению с первой половиной мая 2020 года, свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс» (проект IT-компании «Платформа ОФД», обрабатывающей ежедневно по 44 млн чеков с миллиона онлайн-касс в стране), подготовленные для «Известий».

Объем продаж одноразовых перчаток в натуральном выражении в мае оказался ниже январского уровня на 39% и ниже уровня мая 2020-го на 65%. Продажи антисептиков в натуральном выражении снизились соответственно на 5% и 29%.

Несомненным лидером продаж среди средств индивидуальной защиты остаются одноразовые маски, отметили эксперты «Чек Индекса». Их покупают в шесть-восемь раз чаще, чем перчатки, и в 10–12 раз чаще антисептиков. С прошлого года они прочно утвердились в потребительской корзине россиян, и спрос на них обычно коррелировал со спросом на продукты питания.

— Однако с приближением лета ситуация меняется. Закупки СИЗов становятся более редкими и несистемными. Если раньше пополнение их запасов происходило вместе с пополнением запасов продовольствия, обычно в периоды получения заработной платы, сейчас наблюдается уход от этой тенденции, — отметили специалисты «Чек Индекса».

Снижение продаж средств индивидуальной защиты отметили и отдельные интернет-магазины.

С 1 по 21 мая 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в январе 2021-го продажи масок снизились в штуках на 45%, отметили в пресс-службе Wildberries. Снижение частоты покупок может быть связано с уменьшением за год минимальной средней цены маски с 33 до 2 рублей (в комплекте по 100 шт.), так как потребители приобретают большие пачки по 100–200 масок и пополняют запасы по мере необходимости, — пояснили в интернет-магазине.

Продажи антисептиков для рук за указанный период на Wildberries снизились на 19%, а вот наборов одноразовых перчаток в мае продано на 77% больше, чем в январе.

Стильно, модно, надежно

В мае 2020 года спрос на средства индивидуальной защиты был паническим, люди покупали маски про запас на фоне ограниченной информации о новой коронавирусной инфекции, напомнил главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Сегодня же, по его словам, отношение к ряду защитных средств у людей поменялось.

— Сейчас люди все чаще переходят на многоразовые маски, понимая, что эта мера защиты вне зависимости от эпидемиологической обстановки, скорее всего, останется с нами надолго, — отметил Андрей Поздняков.

Причем многоразовые маски стали полноценным элементом гардероба.

— Россияне хотят быть модными даже в защитных масках. Они все чаще выбирают многоразовые изделия с декором. В апреле 2021 года спрос на товары этой категории вырос в 12,6 раз по сравнению с апрелем прошлого года, — рассказали «Известиям» в пресс-службе AliExpress Россия.

Особенно у россиян популярны наборы эластичных масок со стразами, добавили в интернет-магазине. Кроме того, популярностью пользуются маски-косынки для вечерних выходов, маски с пайетками и вышивкой. По словам аналитиков, главное для пользователей — анатомическая форма изделий и наличие вкладок под защитные фильтры.

Рано радоваться

С медицинской точки зрения на падение спроса на средства индивидуальной защиты влияет рост иммунной прослойки (увеличивается число переболевших и вакцинированных). Они закупают меньше СИЗов, используя маски скорее для соблюдения общих социальных норм, уверен Андрей Поздняков.

Но такая беспечность крайне опасна, считает завлабораторией «Хадасса Москва» Любовь Станкевич.

— По обращениям в клинику и анализам видим, что пандемия никуда не ушла. При этом многие вакцинированные сразу перестают носить маски и соблюдать дистанцию. Но важно помнить, что ни одна прививка не дает стопроцентной защиты, и если человек болел год назад, то рискует заразиться повторно. Поэтому по-прежнему надо в общественных местах носить маски, — подчеркнула Любовь Станкевич.

Снижение продаж средств индивидуальной защиты также может быть связано с некоторым ухудшением контроля за ношением масок и перчаток, в свою очередь, считает медицинский директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али. А еще с тем, что СИЗы сегодня доступны бесплатно во многих общественных местах.

— Практически в любом торговом центре, магазине или другом людном месте сегодня совершенно свободно доступны дозаторы с антисептиком, посетителям выдают маски и перчатки. Соответственно, покупать их нет необходимости, — отметил Владислав Мохамед Али.

С этим мнением согласен и сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. По его словам, сейчас обеспечение СИЗами берут на себя многие предприятия, в противном случае есть риск попасть под штрафные санкции.