В РФ заявили об отсутствии случаев повторного заболевания одним штаммом COVID-19

Случаев повторной заболеваемости одним и тем же штаммом коронавируса в России официально не выявлено, заявил 24 мая замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он также уточнил, что к концу прошлого года в мире было не больше трех десятков повторных случаев COVID-19, уточнив при этом, что заболеваемость мутирующими штаммами после уже перенесенной болезни не засчитывается как повторный случай.

Горелов также сообщил, что в России выявлено как минимум 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса.

«Официально было выявлено 14 случаев индийского штамма коронавируса в России. Возможно, уже больше», — сказал он журналистам.

Ранее, 24 мая, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в настоящий момент специалисты не выявили новые штаммы коронавирусной инфекции, которые угрожали бы эффективности имеющихся вакцин и лекарств.

22 мая об обнаружении в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области индийского штамма коронавируса сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Он также привел данные об определении 370 геномов британского штамма и 27 южноафриканского варианта коронавируса.

19 апреля о формировании новых штаммов COVID-19 рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она подчеркнула, что у пациентов с новыми мутациями не выявлено серьезных изменений в течении болезни, а российские вакцины от инфекции коронавируса способны защитить от всех штаммов инфекции.

О том, что в Индии выявили новый тип COVID-19 с двойной мутацией, стало известно 24 марта. В минздраве страны отмечали, что на тот момент у них было мало данных для установления связи между возникновением мутаций и ускоренным ростом заболеваемости в ряде индийских штатов. Позднее случаи заболевания были выявлены в Великобритании, Швейцарии, США и Чехии.

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