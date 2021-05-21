Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Центральный аппарат СК расследует гибель рабочих на очистных сооружениях
Политика
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия
Общество
Движение в Южном Бутово полностью восстановили после возгорания автомобилей
Наука
Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО над Калифорнией
Общество
Работу ЦДМ на Лубянке приостановили на неделю из-за нарушений мер по COVID-19
Мир
В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Общество
Попова призвала россиян вакцинироваться от COVID-19 до лета
Мир
Не менее 25 человек были ранены в ходе беспорядков у мечети в Иерусалиме
Происшествия
Нетрезвый подросток насмерть сбил пожилую женщину в Тульской области
Сюжет:

Попова оценила течение болезни при новых штаммах коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Роспотребнадзора России и главный санитарный врач страны Анна Попова заявила, что у заразившихся новыми штаммами коронавируса нет серьезных изменений в течении болезни.

Календарь перевернут: вакцинация от COVID может стать ежегодной
Изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике подготовило правительство

Она также подчеркнула, что существующие мутации коронавируса также существенно не влияют на эпидемиологический процесс.

«Пока нет сегодня штамма, который бы очень сильно влиял на клиническое течение болезни или на эпидемиологические характеристики развивающегося процесса. Нет. Таких штаммов на сегодняшний день нет», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде, показанном на канале «Россия 24» в пятницу, 21 мая.

Попова в то же время отметила, что штаммы, на которые нужно обращать более серьезное внимание — это британский, южноафриканский и бразильский. Индийская мутация к ним пока не относится, подчеркнула она.

Накануне глава Роспотребнадзора заявила о том, что российские вакцины от инфекции коронавируса способны защитить от всех штаммов инфекции.

В этот же день замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что в России обнаружено более 400 случаев британского штамма и 33 — южноафриканского штамма.

11 мая индийскую мутацию обнаружили в России у трех иностранных студентов, которые прибыли в страну из Индии. Однако потом эту информацию опровергли в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщив, что в анализе последовательностей геномов, обнаруженных у студентов, не подтвердил наличие индийского штамма COVID-19.

В середине апреля Попова сообщила, что в России формируются сибирский и северо-западный штаммы коронавируса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021