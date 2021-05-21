Попова оценила течение болезни при новых штаммах коронавируса

Глава Роспотребнадзора России и главный санитарный врач страны Анна Попова заявила, что у заразившихся новыми штаммами коронавируса нет серьезных изменений в течении болезни.

Она также подчеркнула, что существующие мутации коронавируса также существенно не влияют на эпидемиологический процесс.

«Пока нет сегодня штамма, который бы очень сильно влиял на клиническое течение болезни или на эпидемиологические характеристики развивающегося процесса. Нет. Таких штаммов на сегодняшний день нет», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде, показанном на канале «Россия 24» в пятницу, 21 мая.

Попова в то же время отметила, что штаммы, на которые нужно обращать более серьезное внимание — это британский, южноафриканский и бразильский. Индийская мутация к ним пока не относится, подчеркнула она.

Накануне глава Роспотребнадзора заявила о том, что российские вакцины от инфекции коронавируса способны защитить от всех штаммов инфекции.

В этот же день замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что в России обнаружено более 400 случаев британского штамма и 33 — южноафриканского штамма.

11 мая индийскую мутацию обнаружили в России у трех иностранных студентов, которые прибыли в страну из Индии. Однако потом эту информацию опровергли в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщив, что в анализе последовательностей геномов, обнаруженных у студентов, не подтвердил наличие индийского штамма COVID-19.

В середине апреля Попова сообщила, что в России формируются сибирский и северо-западный штаммы коронавируса.