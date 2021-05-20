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В России выявили более 400 случаев британского штамма коронавируса

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В России за первую декаду месяца обнаружено более 400 случаев британского штамма коронавирусной инфекции. Об этом заявил в четверг, 20 мая, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов на конференции «Инфекционные болезни — актуальные проблемы, лечение и профилактика».

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Горелов уточнил, что обнаружено более четырех сотен случаев британского штамма и 33 — южноафриканского штамма, передает НСН.

Также он отметил, что значение набирает северо-западная мутация, за которой следят в оперативном режиме.

При этом Горелов подчеркнул, что циркуляция коронавируса уже снизилась, «она представляет менее 5%», сообщается на сайте aif.ru.

30 апреля сообщалось, что в России выявлено более 350 случаев британского штамма COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 началась в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе.

На сегодняшний день в стране зарегистрированы четыре российские вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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