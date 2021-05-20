Попова заверила в эффективности российских вакцин от всех штаммов COVID-19

Вакцины от коронавируса российского производства защищают от всех штаммов COVID-19, об этом 20 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Российские вакцины защищают от всех штаммов», — сказала главный санитарный врач в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Как сообщалось ранее в четверг, в России за первую декаду месяца обнаружено более 400 случаев британского штамма коронавирусной инфекции и 33 — южноафриканского. Значение набирает северо-западная мутация, за которой следят в оперативном режиме.

18 мая Попова заявила, что порядка 60% взрослого населения России к осени 2021 года пройдут вакцинацию от коронавируса. В качестве подтверждения мнения Попова привела события 2020 года, когда вакцинацию от гриппа прошло 60% населения.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце апреля отметила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть сформирован в сентябре. В то же время она отметила, что всё будет зависеть от интенсивности кампании по вакцинации.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».