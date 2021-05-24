В ВОЗ не выявили новые угрожающие эффективности вакцин штаммы COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в понедельник, 24 мая, что в настоящий момент специалисты не выявили новые штаммы коронавирусной инфекции, которые угрожали бы эффективности имеющихся вакцин и лекарств.

«Пока не было новых штаммов, которые бы серьезно подорвали эффективность имеющихся вакцин или терапевтических средств. Однако нет гарантии, что это так и останется. Вирус постоянно меняется, и наш инструментарий может оказать бесполезным. Пандемия не закончилась. И не закончится, если не поставить вирус под контроль в каждой стране», — рассказал он в ходе выступления на открытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Гебрейесус отметил, что за последние три недели было зафиксировано снижение летальных случаев от COVID-19. Однако, несмотря на положительные результаты темпов вакцинации, глобально мир пока остается в уязвимой ситуации.

Ранее, 22 мая, директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил о намерении центра подать заявку в ВОЗ на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона». Максютов уточнил, что спрос на вакцину остается очень высоким.

Кроме того, стало известно, что 95,8% привитых «ЭпиВакКороной» сотрудников Роспотребнадзора при контакте с источником инфекции не заболели, что демонстрирует протективную активность данного препарата.

При этом 14 мая Гебрейесус заявил, что второй год пандемии коронавируса может привести к большему количеству смертей.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». В Роспотребнадзоре неоднократно отмечали, что все российские вакцины эффективны против выявляемых штаммов коронавируса.

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