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В России выявили 154 образца неописанных мутаций коронавируса

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В России выявлено 154 образца ранее неописанных мутаций коронавируса. Об этом 24 мая заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Многорукий вирус: у индийского штамма оказалось еще больше мутаций
Новый вариант возбудителя COVID-19 быстрее распространяется и может частично ускользать от иммунитета

«Выявлено более 1 тыс. образцов штаммов с известными мутациями, которые зарегистрированы в базах данных, выявлено более 150 образцов с наличием важных мутаций, в том числе которые и ранее не описаны, но требуют дальнейшего изучения», — сообщил Акимкин в ходе ежегодного всероссийского конгресса «Инфекционные болезни в современном мире: текущие и будущие угрозы».

Согласно презентации, представленной во время доклада, в России выявлено 154 мутации.

Ранее, 22 мая, ученые из Великобритании рассказали о новом «тройном мутантном» варианте коронавируса, которому свойственна необычная комбинация генов под названием VUI-21MAY-01, или AV.1. По данным экспертов, зафиксировано 49 случаев заболевания новым типом вируса среди жителей Йоркшира и Хамбера.

В тот же день генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области были выявлены 10 геномов индийского штамма коронавируса, определены 370 геномов британского штамма и 27 южноафриканского варианта, указал Максютов.

Кроме того, ученые отметили распространение и северо-западной мутации, о которой рассказала 19 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако, подчеркнула Попова, у пациентов с новыми штаммами коронавируса не выявлено серьезных изменений в течении болезни, а российские вакцины от инфекции коронавируса способны защитить от всех штаммов инфекции.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве в начале декабря прошлого года, а по всей стране она стартовала 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно указывали на то, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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