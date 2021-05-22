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Наука
Ученые описали мутацию COVID-19 со странным набором генов
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Ученые описали мутацию COVID-19 со странным набором генов

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Ученые из Великобритании рассказали о новом «тройном мутантном» варианте коронавируса, которому свойственна необычная комбинация генов под названием VUI-21MAY-01, или AV.1. Об исследовании ученых 22 мая пишет Daily Mail.

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Пока зафиксировано 49 случаев заболевания новым типом вируса. Среди инфицированных — жители Йоркшира и Хамбера. Сейчас мутацию изучают специалисты службы общественного здравоохранения Великобритании. Доказательств, что штамм устойчив к вакцинам или распространяется быстрее, чем другие, пока нет.

Интерес ученых вызван и тем фактом, что в стране участились случаи выявления индийского штамма коронавируса. Сейчас коэффициент выявления этой мутации близок к максимальным значениям, отмеченным в январе 2021 года. При этом британцев уверяют, что оснований для беспокойства пока нет.

Директор по общественному здравоохранению в Шеффилде Грег Фелл указал, что наблюдал за VUI-21MAY-01 вместе с коллегами. Он утверждает, что данных о более высокой скорости распространения штамма нет.

При этом власти Великобритании заявили о готовности принять жесткие меры, которые помогут избежать распространения любых мутаций коронавирусной инфекции.

Ранее в этот день власти сообщили, что выявили варианты индийского штамма коронавируса в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области.

Об этом сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в ходе марафона «Новое знание». Он указал, что «Вектор» получил образец этого штамма коронавируса и занимается исследованиями геномов вариантов, вызывающих наибольшую озабоченность. Полных геномов в России определено уже 370 для британского штамма и 27 для южноафриканского варианта.

21 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у пациентов с новыми штаммами коронавируса не выявлено серьезных изменений в течении болезни и существующие мутации коронавируса также не влияют на эпидемиологический процесс.

Днем ранее она также заверила в том, что российские вакцины от инфекции коронавируса способны защитить от всех штаммов инфекции.

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