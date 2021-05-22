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Индийский штамм коронавируса обнаружили в Москве и Санкт-Петербурге

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В Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области были выявлены варианты индийского штамма коронавируса. Об этом в субботу, 22 мая, сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в ходе марафона «Новое знание».

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«На настоящий момент секвенировано 412 полногеномных последовательностей, относящихся к разным вариантам, вызывающим озабоченность <...> 10 геномов, принадлежащих к различным индийским вариантам, выявлены на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Псковской области», — говорится в презентации Максютова.

Он отметил, что «Вектор» получил образец этого штамма коронавируса и занимается исследованиями геномов вариантов, вызывающих наибольшую озабоченность. Полных геномов в России определено уже 370 для британского штамма и 27 для южноафриканского варианта, указал Максютов.

21 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у пациентов с новыми штаммами коронавируса не выявлено серьезных изменений в течении болезни и существующие мутации коронавируса также не влияют на эпидемиологический процесс.

Днем ранее она также заверила в том, что российские вакцины от инфекции коронавируса способны защитить от всех штаммов инфекции.

В тот же день замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов также сообщил, что в России обнаружено более 400 случаев британского штамма и 33 — южноафриканского.

По его словам, значение набирает и северо-западная мутация, за которой следят в оперативном режиме. О формировании в РФ сибирского и северо-западного штаммов коронавируса стало известно в середине апреля.

Информация о том, что у иностранных студентов, прибывших в Россию из Индии, обнаружили новый штамм коронавируса, появилась 11 мая, однако затем ее опровергли в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Новую мутацию COVID-19 выявили в марте. В минздраве Индии отмечали, что на тот момент у них было мало данных для установления связи между возникновением штаммов и ростом заболеваемости в ряде индийских штатов.

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