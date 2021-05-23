Спасатели уточнили число жертв при крушении фуникулера в Италии

В результате крушения фуникулера в Италии погибли восемь человек. Об этом сообщил 23 мая представитель горноспасательной и спелеологической службы северной области Пьемонт.

Отмечается, что в настоящий момент все работы на месте почти завершены. Экстренные службы начали процесс опознания жертв.

«В кабине находились 10 человек, подтверждаю, что 8 из них погибли. Два ребенка в тяжелом состоянии доставлены в больницу Турина», — приводит «РИА Новости» слова спасателя.

Инцидент произошел ранее в этот же день. Канатная дорога соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тыс. м. За 100 м до вершины на максимальной высоте произошло обрушение линии. Ранее сообщалось, что в вагончике находились 11 туристов, девять из них погибли.

На сайте канатной дороге говорится, что она вернулась к работе месяц назад после связанных с коронавирусом ограничений.