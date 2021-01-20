На склоне бед: в чем причина трагедии в Домбае

Противолавинные службы в Домбае, где 18 января под снежными завалами погиб человек, действовали по регламенту, но не обеспечили эвакуацию людей с ближайших склонов, на один из которых и сошла лавина, считают опрошенные «Известиями» эксперты. К трагедии привело сочетание погодных условий (в последние дни в регионе были сильные снегопады) и человеческого фактора. СК возбудил дело о халатности. Чуть более недели назад похожее ЧП случилось в Красноярском крае. За последние пять лет из-за схода лавин в России произошло более 20 несчастных случаев, рассказал «Известям» заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин. В этом году в связи с закрытыми границами турпоток на отечественные горнолыжные курорты вырос на 20%, сообщили изданию в Ростуризме.

Прыжок через хребет

Лавина сошла 18 января в поселке Домбай в районе горы Мусса-Ачитара. Снежная волна накрыла одну из трасс горнолыжного курорта. Под завалом также оказались два пункта проката оборудования и кафе. По информации МЧС, в районе схода лавины могли находиться до 12 человек. Пока известно о восьми пострадавших и одном погибшем — им, по данным СМИ, является президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов.

На склоне бед Место схода лавины в Домбае Фото: РИА Новости/Григорий Прусенко

Причиной трагедии, по предварительным сведениям прокуратуры Карачаево-Черкесии, стали работы по принудительному сходу лавин в этом районе. «Вследствие чего произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей, один из которых погиб», сообщается на сайте ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность».

Пока не заработают канатные дороги, рано делать какие-то выводы, сказал «Известиям» горный инструктор Руслан Боюнсузов, который принимал участие в поисково-спасательных работах. По его словам, точно не известно, куда был направлен обстрел и откуда сошла лавина. Начальник Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев сообщил ряду СМИ, что обстрел происходил на участке в 300-350 метрах от места ЧП.

В том районе довольно долго шли сильные снегопады, и склоны были перегружены снегом. В этом случае масштабы лавин могут быть несопоставимы с теми, которые сходят в обычное время, рассказал «Известиям» инструктор по альпинизму, директор высшей горной школы Алексей Овчинников.

— С одной стороны, не нужно обвинять противолавинную службу в том, что она расстреливала снежные шапки — это делалось в соответствии с регламентом. Служба для того и существует, чтобы не допускать стихийного схода снега и совершать принудительные спуски лавин, — отметил он.

Однако, по словам эксперта, в результате обстрела лавина перепрыгнула через хребет — сошла не по тому ущелью.

— Такое в горах возможно. И то, что в том районе в момент обстрела находились люди —недопустимо, в этом ошибка противолавинной службы. Вообще, когда производят стрельбы, останавливают всю деятельность, дороги перекрывают, так как сложно спрогнозировать, как поведет себя лавина, — пояснил альпинист.

На склоне бед Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара Фото: РИА Новости/Григорий Прусенко

За последние пять лет из-за схода лавин в России произошло более 20 ЧП, рассказал «Известям» заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин. При этом мероприятия по сбиванию лавин — необходимость.

— Сейчас в том регионе неблагоприятные погодные условия. На пиках образуется снежная шапка, которая может сойти в любое время и место. Когда это произойдет, выясняют специалисты. Противолавинная служба отслеживает очаги и заблаговременно их сбивает малыми порциями. Если этого не делать, снежная масса улетит на гораздо большее расстояние и может повредить канатные дороги и дома, — заявил спасатель.



На некоторых склонах на Домбае стоят лавинозащитные сооружения, но они не всегда помогают, рассказал «Известиям» президент общественной организации «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Кабардино-Балкарской Республики», генеральный директор АО «Курорт Эльбрус» Хиса Беккаев.

— Когда идет подрыв склона любой горы для спуска лавины, всегда объявляется эвакуация. Прежде чем стрелять, склоны должны быть освобождены от людей, которые там находятся. После оповещения никто не должен оставаться в лавиноопасных местах. Обстрел одного горного склона может повлиять на сход снега в соседнем ущелье, — подчеркнул он.

Не первый случай

Сейчас Архыз и Эльбрус закрыты для катания. Если прокуратура признает случай рукотворным, туристы смогут рассчитывать на компенсацию, сообщил «Известиям» директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

— Если же причиной ЧП признают природный фактор, ни о какой компенсации речи не будет. Мы давно говорим о том, что такие виды туризма, как горнолыжный отдых, имеют особо высокий уровень риска. И обязательно нужна страховка. Сейчас туристам стоит обратиться в администрацию курорта, потому что пока идет расследование, горы могут быть закрыты еще долго, — посоветовал эксперт.

Напомним, чуть больше недели назад лавина сошла на туристов горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Красноярском крае. Тогда ее жертвами стали три человека, включая полуторогодовалого ребенка, один подросток был госпитализирован. В результате схода лавины на курорте засыпало четыре строения, в которых находились люди.

На склоне бед Дом, разрушенный в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Сейчас горнолыжные курорты России очень популярны у туристов, отметил Александр Осауленко. В связи с пандемией они отказались от зарубежных путешествий и отправились на отечественные склоны.



Как рассказали «Известиям» в Ростуризме, этой зимой все российские горнолыжные курорты открыты для любителей активного зимнего отдыха.

— Многие россияне проводили новогодние праздники, катаясь на склонах Сибири, Урала, Краснодарского края, Дальнего Востока. В период с 31 декабря по 10 января 2021 года горнолыжные курорты России посетили 1,622 млн туристов, — отметили в пресс-службе.

В прошлом году в период каникул (с 30 декабря 2019 по 8 января 2020) в горных кластерах отдохнули 1,350 млн туристов, что на 20% ниже показателей текущего года.



Чтобы минимизировать опасность при нахождении на горнолыжном склоне или «пухляке» (неподготовленном склоне) особенно важно запастись нужным снаряжением и знаниями в виде прогноза погоды, посоветовал Сергей Щетинин.

На склоне бед Отдыхающие на горнолыжном курорте «Роза Хутор» Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Если вы не профессиональный спортсмен, не в коем случае не катайтесь по неподготовленным трассам. Вы можете ненароком вызвать лавину, от которой пострадает много людей, — подчеркнул он.



«Известия» направили запрос в администрацию республики с просьбой прокомментировать меры, которые будут приняты из-за ЧП на Домбае.

Сейчас, по заявлению республиканского ГУ МЧС, поисково-спасательные работы на месте схода лавины на склоне горы Мусса-Ачитара в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии завершились. Тело сошедшей лавины спасатели обследовали в полном объеме.