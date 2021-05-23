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Девять человек погибли при крушении фуникулера в Италии

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Девять человек погибли в результате крушения фуникулера на севере Италии, в области Пьемонт. Об этом 23 мая сообщил местый телеканал Rainews24.

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Два ребенка находятся в тяжелом состоянии, отмечают журналисты. Они доставлены в больницу в Турине на вертолете.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Инцидент произошел ранее в этот же день. Канатная дорога соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тыс. м. За 100 м до вершины на максимальной высоте произошло обрушение линии. В вагончике при этом находились 11 туристов.

На сайте канатной дороге говорится, что она вернулась к работе месяц назад после связанных с коронавирусом ограничений.

В марте 2018 года канатная дорога в Гудаури вышла из строя 16 марта. В результате ЧП пострадали 11 человек, среди них оказались туристы из Украины, России, Грузии и беременная гражданка Швеции.

Грузинская компания Red-Co за свой счет пригласила всех пострадавших и членов их семей отдохнуть на курорте в следующем сезоне.

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