Ликвидирующие последствия разлива нефти в Коми рассказали о работе по 12 часов

Людям, которые ликвидируют последствия масштабного разлива нефти в Коми приходится работать по 12 часов, действуя максимально быстро, но, по их слова, сил все равно не хватает, чтобы справиться с бедствием, сообщает РЕН ТВ.

«В ночь вышли. Дневники свое собрали, мы свое. Шахтеры, работаем по 12 часов. Со смен подняли. Как оплатят - не знаем, как что будет - не знаем, стараемся помочь людям. Сил не хватает, были бы еще люди, было бы лучше. Мы привыкли разом в шахте поработать много. А тут носишься как умалишенный. И когда не знаешь, за какой хлеб работаешь, вообще сложно», - рассказал в беседе с телеканалом один из участников работ.

Его напарник напомнил, что если вода уйдет, то понадобится убирать последствия вручную. На лодке к местам разлива будет уже невозможно подобраться.



«Берега грязные, надо убирать, успеть до половодья», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что местный житель продемонстрировал последствия нефтеразлива в Коми, он специально проплыл на лодке несколько километров и снял на видео продемонстрировал почерневшие от нефти кусты.

21 мая министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Кузнецов подвергся критике со стороны пользователей Сети за выбор одежды для встречи с жителями Республики Коми. Глава ведомства прибыл на встречу в куртке с эмблемой компании «Лукойл», деятельность которой стала причиной ухудшения экологической ситуации в республике.

С 17 мая в Коми после аварии на нефтепроводе был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Установлен региональный уровень реагирования. Режим ЧС введен до особого распоряжения.

Сообщалось также, что в ходе очистки территории было собрано почти 130 куб. м загрязненного грунта. В ближайшее время на участке будет проведена техническая, а затем биологическая рекультивация. В акваторию реки Колвы попало не более 9 куб. м нефтесодержащей жидкости, оперативно начаты работы по ее локализации и сбору. Гибели биологических ресурсов в результате произошедшего нет. Использовано 30 т высокоэффективных сорбирующих материалов, связывающих частицы нефтепродуктов и тем самым облегчающих их сбор.