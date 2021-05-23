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Японский Boeing 767 совершил аварийную посадку в Осаке

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Самолет Boeing 767 японской авиакомпании Japan Airlines, выполнявший рейс Токио — Тайбэй, совершил аварийную посадку в аэропорту Тансай, расположенном в Осаке. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает Sankei.

Как уточняется, на борту воздушного судна сработал датчик ошибки в системе герметизации.

Boeing 767 выполнял обычные пассажирские рейсы, однако в этот раз воздушное судно перевозило груз без пассажиров на борту.

Информации о пострадавших не поступало.

В четверг, 20 мая, стало известно о том, что пассажирский самолет Boeing 747, выполнявший рейс Пафос — Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево в связи с неисправными закрылками. Уточняется, что приземление воздушного судна прошло штатно, причина возникновения неполадки неизвестна.

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