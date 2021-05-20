Boeing с Кипра с неисправными закрылками сел в аэропорту Шереметьево

Пассажирский самолет Boeing 747 вылетевший из Кипра, приземлился в московском аэропорту Шереметьево с неисправными закрылками. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Boeing 747, выполняющий рейс Пафос — Москва, прибыл в аэропорт Шереметьево с неисправностью закрылок. Посадка прошла штатно», — отметил собеседник агентства.

В настоящее время причина возникновения неполадки выясняется.

Ранее в этот же день Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который выполнял рейс Стамбул–Киев, совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы.