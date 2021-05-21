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Полина Гагарина объявит оценки российского жюри в финале «Евровидения-2021»
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Полина Гагарина объявит оценки российского жюри в финале «Евровидения-2021»

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Оценки российского жюри в финале песенного конкурса «Евровидение-2021» объявит певица Полина Гагарина, которая в 2015 году заняла на конкурсе второе место. Об этом в пятницу, 21 мая, «Известиям» сообщили в дирекции общественных связей Первого канала.

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Финал конкурса пройдет в субботу, 22 мая. В 2021 году «Евровидение» принимает Роттердам, Нидерланды.

Днем ранее организаторы конкурса сообщили, что представляющая Россию певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) выступит в финале «Евровидения» под номером пять. Отмечалось, что первой на сцену выйдет представитель Кипра Елена Цагрину, тогда как завершит финал конкурса участник от Сан-Марино под 26-м номером Senhit.

18 мая Манижа вышла в финал по итогам первого полуфинала, который состоялся в тот же день. При этом видеозапись выступления певицы стала самой популярной на YouTube-канале конкурса «Евровидение-2021».

Сама певица 21 мая рассказала о волнении во время выступления. По ее словам, она представляла, будто идет по канатной дороге. Артистка уточнила, что победить в конкурсе в первую очередь она хочет именно себя и свои страхи.

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