Определилась очередность выхода Манижи в финале «Евровидения»

Певица Manizha (настоящее имя. — Манижа Сангин), выступающая за Россию на международном песенном состязании «Евровидение-2021», выступит в финале под номером пять. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили организаторы на сайте конкурса.

Отмечается, что первым на сцене появится представитель Кипра Елена Цагрину, завершит финал шоу участник от Сан-Марино под 26 номером Senhit. Подопечная российского исполнителя и продюсера Филиппа Киркорова певица Наталья Гордиенко, представляющая Молдавию, выступит 14-й.

Финал конкурса пройдет в субботу, 22 мая. В этом году «Евровидение» принимает Роттердам, Нидерланды.

Манижа по итогам первого полуфинала, который состоялся 18 мая, вышла в финал. Видеозапись выступления представительницы от России в первом полуфинале стала самой популярной на YouTube-канале конкурса.

По словам самой артистки, она очень рада представлять Россию на «Евровидении». Певица пообещала, что в финале конкурса будет «намного более сумасшедшей».