Дептранс ограничит скорость движения шеринговых электросамокатов

21 мая на заседании Мосгордумы было объявлено о введении «медленных» зон в Москве. Теперь при аренде городских самокатов в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в центральной части города — в Театральном проезде и на Большой Лубянке скорость движения будет автоматически снижаться до 15 км/ч. Об этом 21 мая сообщает корреспондент «Известий».

«Понимая, что даже введение ограничений скорости не обеспечит строгого выполнения этих требований со стороны жителей, во взаимодействии с операторами шеринга самокатов в Москве мы уже реализуем проект «медленных зон». Это такие участки улично-дорожной сети и иных территорий, при попадании в которые скорость самокатов автоматически снижается до 15 км/ч. Указанная мера позволит повысить БДД в местах с повышенной опасностью и избежать происшествий с их участием», — прокомментировали в Департаменте транспорта.

Крупнейший шеринговый сервис Whoosh уже ввел ограничение скорости.

«В Whoosh реализованы дополнительные зоны ограничения скорости — на карте мы сделали границы, пересекая которые максимальная скорость самоката снижается, например, в Парке Горького — там самокат не поедет более 15 км/ч. Это происходит автоматически, увеличить скорость водитель самоката не сможет. Такие зоны мы наносим в местах, где наблюдается большое количество людей, чтобы не было возможности поехать быстро», — заявила пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик.

Сейчас в сервисах кикшеринга в Москве зарегистрировано около 500 тыс. активных пользователей. Из развлечения самокаты постепенно превращаются в полноценное средство передвижения и помогают решать городу транспортные задачи — они экологичные, мобильные, на них удобно перемещаться внутри или между районами, использовать для поездок первой и последней мили.

С момента открытия сезона прошло чуть больше месяца, а жители совершили уже более 1,3 млн поездок. Сейчас сервисы доступны уже больше, чем в 70 районах Москвы.

«Мы видим, что самокаты становятся одним из главных видов транспорта вне зимнего периода — на каждый в день приходится в среднем 6 поездок. А значит мы будем и дальше развивать услугу — уже в этом году парк, по прогнозам операторов, вырастет минимум до 20 тыс. самокатов», — добавили в Дептранс.

15 апреля сообщалось, что Комиссия Общественной палаты (ОП) России по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) выступила с предложением, которое предполагает в правилах дорожного движения (ПДД) приравнивание к мопедам средств передвижения с электрическими двигателями.

При этом отмечается, что к числу подобного вида транспорта относятся велосипеды с мотором и электросамокаты.