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Медведчук назвал дело о госизмене политическим преследованием

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Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал дело о госизмене политическим преследованием лично его и его партии. Об этом он сообщил в пятницу, 21 мая, на заседании суда. Трансляция велась на YouTube.

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«Политическая борьба нашей партии продолжится, а что касается материалов уголовного дела в отношении меня, я вместе со своими адвокатами буду делать всё, чтобы опровергнуть незаконные, безосновательные и необоснованные доводы. Я уверен, что мы будем делать всё для того, чтобы эти обвинения не имели места, так как они являются безосновательными», — сказал он в Киевском апелляционном суде.

Политик объяснил, что все выдвинутые против него обвинения — это репрессии за критику действующей власти.

«Я лично считаю их политически мотивированными, они также могут рассматриваться как политические репрессии против меня, незаконное уголовное преследование меня как представителя партии, которая выступает против курса власти», — уточнил Медведчук.

В пятницу, 21 мая, Киевский апелляционный суд рассматривает жалобы защиты и обвинения. Адвокаты Медведчука просят отменить круглосуточный домашний арест политика, а прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога более чем в $10 млн.

Ранее, 13 мая, Медведчук заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. По словам политика, против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения.

В тот же день Печерский районный суд Киева поместил главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» под домашний арест сроком до 9 июля. Генпрокуратура Украины обвиняет Медведчука в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ст. 111 и 438 УК Украины).

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