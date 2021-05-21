Биолог назвал главный принцип при выборе комаром свой жертвы

Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, чем руководствуются комары, выбирая себе жертву. По его словам, существует мнение о том, что комаров привлекает определенная группа человеческой крови, однако это миф.

«Комары выбирают жертву, полагаясь на свои органы чувств, как и все прочие существа. Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло... Если человек активно потеет, то комарам его легче найти», — сказал специалист в пятницу, 21 мая, в интервью радио «Sputnik».

По его словам, кровососущие насекомые «липнут» к тем, кто сильно вспотел, однако это не означает, что остальных они проигнорируют, им тоже не избежать укусов.

«Когда люди идут в группе, например, по лесу или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет», — уточнил он.

Марьинский не исключил, что у комаров есть свои предпочтения, но когда люди в группе, то они не настолько ярко выражены, подчеркнул он.

20 мая эколог Константин Китаев предупредил о том, что средства против комаров при неправильном использовании могут нанести вред здоровью.