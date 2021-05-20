Эколог предупредил об опасности средств против комаров для человека

Средства против комаров при неправильном использовании могут нанести вред здоровью. Об этом в четверг, 20 мая, рассказал эколог Константин Китаев.

«Все средства от комаров, от насекомых являются ядовитыми, то есть это вещества, которые отравляют человека тоже. Если чуть-чуть переборщить с использованием, то, конечно, вред здоровью будет ощутимым», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам эксперта, обычно в инструкциях указано, что нежелательно оставлять включенным такой прибор на ночь, а также нужно проветривать помещения. Также эколог отметил, что мази от комаров не следует наносить на тело, а лучше распылять средства на одежду.

Специалист посоветовал использовать вместо фумигаторов москитные сетки, которые хорошо защищают от проникновения в дом насекомых с улицы.

При этом профессор Алтайской госакадемии образования Людмила Комарова рассказала, что в этом году вновь открыла два новых вида комаров сциарид, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала, что российские ученые обнаружили два новых вида вируса, которыми человек может заразиться при укусе клеща, сообщается на сайте 360tv.ru. Вакцин от новых вирусов нет.