В России клещи оказались переносчиками двух новых вирусов

Российские ученые обнаружили два новых вида вируса, которыми человек может заразиться при укусе клеща. Вакцин от новых вирусов нет. Об этом 19 мая рассказала ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

Речь идет о вирусе, входящем в группу Jingmen. Изначально его обнаружили в Китае, Америке и Европе, а сейчас вирус есть и на разных территориях России — от северо-запада до юга. Также в Томске, Новосибирске, Ростове и Крыму был обнаружен передаваемый клещами вирус семейства Flaviviridae, добавила Карань.

«От энцефалита мы можем защититься вакциной или ввести противоклещевой иммуноглобулин. А от новых вирусов, даже хорошо известных, например как Крым-Конго, у нас вакцин нет, иммуноглобулинов нет, хотя плазма переболевших используется, но специфического лечения нет», — цитирует слова ученого URA.RU.

Карань отметила, что ученые занимаются изучением этих вирусов. Сейчас исследователи выясняют тяжесть их влияния на организм человека. По данным врача-дезинфектолога Николая Дубинина, от одного укуса клеща человек может получить сразу несколько инфекций.

Ранее, 17 мая, Роспотребнадзор сообщал, что на территории Красноярского края на прошлой неделе от укусов клещей пострадало более 1,8 тыс. человек. По данным ведомства, всего за медицинской помощью обратилось 1825 человек. Среди них зарегистрировано 476 несовершеннолетних.

16 мая врач-инфекционист Софья Русанова рассказала о признаках клещевого энцефалита. По ее словам, инкубационный период при этом заболевании составляет от семи до 14 дней. Его симптомами являются признаки интоксикации, ломота в суставах и мышцах, головная боль и высокая температура.