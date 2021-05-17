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Более 1,8 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Красноярском крае

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На территории Красноярского края на прошлой неделе от укусов клещей пострадало более 1,8 тыс. человек. Об этом сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего за медицинской помощью обратилось 1825 человек. Среди них зарегистрировано 476 несовершеннолетних, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

В областном центре от укусов пострадал 421 человек, в том числе 74 ребенка. Отмечается, что большинство присасывания произошло на территории нацпарка «Красноярские Столбы».

16 мая врач-инфекционист Софья Русанова рассказала о признаках клещевого энцефалита. По ее словам, инкубационный период при этом заболевании составляет от семи до 14 дней. Его симптомами являются признаки интоксикации, ломота в суставах и мышцах, головная боль и высокая температура.

Месяцем ранее, 17 апреля, МЧС России дало рекомендации по защите от клещей. При выходе в лес специалисты советуют надевать специальные костюмы, защищающие от вредителей. При отсутствии спецодежды следует одеваться так, чтобы можно было легко проводить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся к ткани клещей. Брюки советуется заправлять в сапоги, а верхнюю одежду — в брюки.

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