Политолог отметил настрой США и РФ на продуктивный диалог

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена стала свидетельством взаимного настроя России и Соединенных Штатов на продуктивный диалог на основе общих интересов, в перечень которых входят Афганистан, стратегическая мобильность и ядерные программы Ирана и КНДР. Об этом в среду, 21 мая, в интервью ТАСС сообщил директор Вашингтонского института перспективных российских исследований им. Джорджа Кеннана Мэтью Рожански.

«Встреча была важна по нескольким причинам. Во-первых, Арктический совет является важным форумом и продолжит быть важным (форумом. — Ред.), на повестке дня которого находятся вопросы, относящиеся к изменению климата, энергетике, безопасности, коренным народностям и т.д. Во-вторых, это был первый шанс встретиться для двух опытных дипломатов с момента прихода к власти администрации Байдена», — сказал Рожански.

Эксперт уточнил, что еще больше значимости встрече Лаврова и Блинкена добавляет вопрос организации возможного саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

По словам Рожански, вне зависимости от разного рода политических разногласий главы дипведомств России и США выразили готовность к продуктивному диалогу по вопросам, представляющим взаимные интересы для двух стран. В частности, это стратегическая стабильность и ограничение ядерных программ Ирана и КНДР.

Обращаясь к позиции Байдена, политолог отметил, что американский лидер предпринимает шаги для улучшения двусторонних отношений и построения более «стабильных и предсказуемых отношений» с Москвой. В то же время он подчеркнул, что президент США ясно и последовательно критикует политику Путина в таких сферах, как Украина, предполагаемое вмешательство в выборы и отношение к российской оппозиции.

11 апреля издание Axios назвало Рожански кандидатом на пост главного директора по России в Совете Национальной безопасности при Белом доме.

20 мая, Лавров сообщил, что на встрече с Блинкеном обсудил планы Вашингтона по развертыванию дополнительных сил в Польше. По словам главы внешнеполитического ведомства России, страна примет все возможные меры для обеспечения безопасности на фоне подобной деятельности со стороны США. Лавров также отметил, что Москва озабочена развертыванием иностранных сил на границе РФ с Норвегией.

В свою очередь глава Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов сообщил «Известиям», что атмосфера встречи Лаврова и Блинкена дает надежду на продолжение российско-американского диалога.

13 мая американский лидер предложил президенту России провести «в ближайшие месяцы» саммит. Затем ряд стран выразил готовность предоставить свою площадку для будущих переговоров. В настоящий момент конкретных договоренностей о месте и дате встречи еще не было достигнуто.

Месяцем ранее Байден ввел новые антироссийские санкции. Москва приняла зеркальные меры.