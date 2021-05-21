Полет пузыря: насколько опасна кредитная нагрузка россиян

Закредитованность россиян весной достигла очередного рекорда. Общая сумма новых займов превысила 20 трлн рублей, а долговая нагрузка — 11% от доходов жителей страны. Увеличивается и уровень просрочки. Центробанк бьёт тревогу и планирует ужесточить правила резервирования для банков, чтобы избежать перегрева рынка потребкредитования в России. С другой стороны, кредитная активность разгоняет рост экономики, и её слишком сильное ограничением может усложнить восстановление после кризиса прошлого года. Подробности - в материале «Известий» .

Согласно данным аналитиков Frank RG, россияне исключительно сильно «подсели» на кредиты в начале текущего года. Физлицам в этот период было выдано 4,2 трлн рублей, что на 50% превосходит показатели 2019-2020 годов. Из этой суммы 1,3 трлн рублей пришлись на апрель, который установил новый месячный рекорд по объёму новых займов (178% к тому же месяц 2020 года). При этом объем кредитов наличными составил 613,8 млрд рублей и составил в суммарном портфеле 47,3%.

Полет пузыря Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Общий размер кредитного портфеля по итогам первого квартала 2021 года превысил 20,8 трлн рублей. Рост впечатляющий — два года назад этот показатель составлял всего 15 трлн рублей. Разницу в 33% трудно списать на инфляцию или тем более экономический рост, который в последние два года из-за пандемии был отрицательным. Если в начале 2019 года задолженность физлиц составляла 14% ВВП, то сейчас она приблизилась к отметке в 20%.

Параллельно продолжила расти просрочка по некоторым категориям кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на начало апреля доля просроченных долгов по потребительским кредитам составила 25% - на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. В других секторах ситуация с просроченной задолженностью, впрочем, развивалась менее драматично. Доля просроченных автокредитов выросла на 1 пункт до 7,5%, а в сфере микрозаймов увеличение составило 4,8 пункта (результат — 30,8%). В секторе ипотеки роста практически не наблюдалось — на 0,1 процентного пункта до 1,5%, а по кредитным картам было зафиксировано даже сокращение просрочки — на 0,8 процентного пункта. В то же время средняя сумма просроченного долга продолжила расти, и к концу первого квартала 2021 года увеличилась на 7,5% до 137,6 тысячи рублей.

Стоит отметить, что уже к началу года уровень долговой нагрузки россиян, то есть отношения платежей по кредитам к доходам, был высоким. По данным ЦБ, он достиг 11,7%, что является историческим максимумом. За год он вырос на 0,8 процентного пункта.

Полет пузыря Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Неудивительно, что Банк России счёл всю эту статистику тревожной и обеспокоился состоянием рынка. По словам зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, в некоторых сегментах можно говорить о «пузырях». Регулятор намерен принять ряд мер, включая увеличение надбавок к коэффициентам риска (т. е. повышение нормы резервирования по розничным займам) с 1 июля, а также ограничение плавающих ставок, к которым российские коммерческие банки стали обращаться вслед за ростом ключевой ставки ЦБ. Некоторые виды таких кредитов, например, сверхдлинные, и вовсе могут быть запрещены.

По словам младшего директора по банковским рейтингам “Эксперт РА” Анатолия Перфильева, проблемы с рынком кредитования в 2020-2021 годах стали следствием падения реальных доходов россиян.

- По мере стабилизации рыночной конъюнктуры повышается и спрос на кредиты физических лиц, но негативным моментом здесь становится опережающий рост закредитованности граждан по сравнению с повышением уровня их благосостояния. Падение реальных доходов населения на фоне пандемии негативно сказываются на платёжеспособности физлиц.

В то же время собеседник «Известий» не считает, что рост просрочки ускорится в обозримом будущем.

- Просроченная задолженность продолжит расти, но ограниченными темпами, поскольку многие банки в период кризисной ситуации предусмотрительно ужесточили свою кредитную политику. В целом потребительское кредитование будет сдерживаться повышением процентных ставок вслед за ключевой, а также ужесточением соответствующих регуляторных коэффициентов риска.

Внимание ЦБ к рискам финансовой стабильности вполне обосновано, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам».

Полет пузыря Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

- Их сдерживанию, во-первых, может способствовать переход ЦБ от мягкой ДКП к нейтральной (повышение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой могут замедлить рост кредитования), во-вторых, завершение (либо ограничение) программы льготной ипотеки.

Справедливости ради, не все индикаторы говорят о том, что ситуация с долговой нагрузкой становится действительно опасной. По подсчётам НБКИ и компании FICO, индекс кредитного здоровья в первом квартале 2021 года вырос на 1 пункт, составив 98 пунктов (чем выше рейтинг, тем меньше в стране «плохих» заёмщиков). При этом доля заёмщиков, испытывающих сложности с обслуживанием долга, сократилась примерно на половину процентного пункта до 12,11%.

По словам Ольги Беленькой, статистика не показывает заметного роста доли просроченной задолженности физических лиц (на 1 апреля она составляет 4,6% против 4,3% на 1 января 2020 г.).

В целом, хотя уровень кредитной нагрузки является высоким, но он по-прежнему далёк от показателей зарубежных стран с развитым рынком кредитования. Так, по данным ФРС, в США в 4 квартале 2020 года аналогичный индикатор составлял 14,75% - на 3 процентного пункта больше, чем в России. Показатель отношения частного долга к ВВП в России также на десятки процентных пунктов ниже результатов в тех же США и Китае, где уровень в 50-60% считается нормальным. С другой стороны, борьба с кредитным пузырём в условиях объективно низких доходов населения может вызвать проблемы в экономике в целом, так как после кризиса не так уж и много драйверов для её разгона.

Впрочем, как считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, особого эффекта меры Центробанка, направленные на сдерживание роста кредитования физлиц, всё равно не возымеют.

- В финансовой реальности, а не в теории, меры ЦБ никак не повлияют на сокращение толщины портфелей выдаваемых банками новых кредитов. Всё равно банки выдадут в итоге кредиты всем, кому считают нужным, исходя из собственной картины движений по клиентским счетам, средних месячных расходов конкретного клиента и его кредитной истории. Банки увеличивают кредитные лимиты на клиентов, успевших доказать свою благонадежность, делая им все более щедрые предложения,но и сами стараются по минимуму кредитовать людей с неподтвержденными доходами. К тому же, львиную долю приросшей за последние два года кредитной массы составляет рефинансирование, когда клиенту выделяется кредит на более крупную сумму, но под меньший процент, и это даже снижает фактическую кредитную нагрузку, должно идти отдельной строкой в банковской отчётности перед регулятором и всячески приветствоваться.

Полет пузыря Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Как считает эксперт, лучший способ избежать кредитного пузыря — обеспечить рост доходов населения.