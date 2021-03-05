Себя занять: как оздоровить ситуацию в сфере кредитования

До 15 июля 2021 года ЦБ совместно с правительством РФ подготовят поправки по плавающим кредитным ставкам, которые дополнят в существующее законодательство. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания 3 марта, которое было посвящено текущей ситуации в банковской сфере. «Известия» опросили экспертов о смысле грядущих изменений и об их значении для финансового сектора.

Плавающими называют ставки по кредитам, которые в течение срока могут изменяться в меньшую или большую сторону. Предложений кредитов с переменными ставками на российском рынке пока немного, но в будущем прогнозируют повышение гибкости банковских продуктов в отношении долгосрочных займов, например ипотечных программ . В частности, ЦБ уже поделился шестью вариантами возможного порядка регулирования ипотеки вскоре после получения президентского поручения.

Таким образом, возникла необходимость в правовом регулировании условий подобных договоров. С одной стороны, имея жесткую законодательную основу, у банков будет меньше возможностей для заключения контрактов, невыгодных для заемщика. С другой, клиентам, решившим воспользоваться таким предложением, следует ознакомиться со всеми условиями контракта, а также с требованиями закона, что подразумевает их юридическую подкованность.

Предпосылки

Главный банковский регулятор страны обязан просчитывать риски и предвидеть тенденции заранее, а не действовать по факту очередной нагрянувшей беды , отмечает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. «В этом смысле утвердить порядок, при котором возможно изменение ставки, крайне разумная мысль».

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Эксперт напоминает о событиях 2015–2016 годов, когда Центробанк вмешался в ситуацию на рынке, когда она стала угрожающей. После двукратного падения курса рубля порядка 20% заемщиков, взявших валютную ипотеку, оказались не в силах вносить платежи. «Тогда Центробанк, чтобы не допустить катастрофы, был вынужден давить на банки, чтобы те продумали механизмы защиты клиентов, которые оказались в незавидной ситуации. Кому-то пересчитали в рублевый эквивалент, кому-то реструктуризировали долг или не начисляли пени за просрочку. Если бы регулятор не вмешался, заемщикам пришлось бы тяжелее. Помнится, после тех событий доля валютных ипотек резко сократилась».

«Сейчас ситуация похожая. Есть тенденция — плавающая ставка. Однако она может измениться как в меньшую, так и в большую сторону из-за объективных условий. Задача Центробанка — продумать механизмы и единые стандарты, которым будут подчиняться все игроки банковского рынка без ущерба для клиентов-физлиц. Разработать их имеет смысл именно сейчас, а не тушить пожар. Например, если гипотетическая ключевая ставка, к которой привязана ставка по ипотеке, взлетит двукратно, подскочат и ипотечные ставки. В этом случае социальная обстановка неизбежно накалится», — заключает эксперт.

Это нужно банкам

На фоне низких процентных ставок в экономике у банков появляется больше стимулов использовать различные схемы, которые повысили бы для них выгодность кредитования , считает аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов. Одна из таких схем — плавающая ставка, которая привязывается к ключевой или иной эталонной ставке.

По мнению Додонова, такой подход потенциально опасен для рядовых клиентов. «Из-за невысокой финансовой грамотности люди могут просто не понять всех условий и неправильно оценить последствия для себя, когда подписывают договор . Особенно это актуально для ипотеки. Ипотечные кредиты, как правило, выдаются на длительный срок, в течение которого ставки в экономике могут сильно измениться, учитывая исторически не самую стабильную макроэкономическую ситуацию в стране. Например, в случае ускорения инфляции, а этого нельзя исключать, ЦБ будет вынужден повышать ключевую ставку. И в таком случае заемщики, которые взяли ипотеку под плавающую ставку, столкнутся с существенным ростом выплат», — рассуждает эксперт.

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«Тем не менее сейчас доля кредитов в розничном секторе, которые выдаются по плавающей ставке, довольно мала, менее 0,1% — по данным ЦБ. Но это число будет расти, и утвержденный порядок может помочь избежать негативные последствия или максимально смягчить их ». Додонов полагает, что оценивать реальную полезность нового порядка для кредитных организаций и физлиц без готового законопроекта пока рано.

Запрос рынка

В первую очередь следует понять, что кредитные организации начали предлагать плавающие ставки в ответ на запрос самих клиентов , утверждает президент СРО «Национальная финансовая ассоциация» Василий Заблоцкий. « После существенного снижения ключевой ставки граждане обращались за изменением ставок в рамках действующих ипотечных договоров, а также интересовались такой возможностью при заключении новых . В январе в СРО НФА обсуждали тему развития ипотеки по плавающим ставкам и возможные варианты реализации инициативы в России, где участники рынка высказались за необходимость создания стандарта подобных сделок».

СРО НФА разделяет опасения Банка России, что распространение подобной практики может спровоцировать мисселинг, то есть навязывание заемщику определенного продукта. Например при обработке заявки на ипотеку одобрить один продукт из нескольких.

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