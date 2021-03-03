Путин поручил отрегулировать порядок изменения сроков плавающих ставок по кредитам

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по кредитам. Это следует из опубликованного в среду, 3 марта, на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания о ситуации в банковской сфере.

«В целях ограничения возможных рисков для заемщиков — физических лиц обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства, по которому обеспечены ипотекой», — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — 15 июля 2021 года.

Ранее, 26 февраля, стало известно, что в январе 2021 года российские банки предоставили ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 259,5 млрд рублей, что на 37,4% больше, чем в прошлом году. Отмечалось, что количество предоставленных в данном месяце кредитов возросло на 95,05 тыс. (22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

При этом средневзвешенная ставка по жилищной ипотеке за месяц снизилась на 0,13% и составила 7,23%. Что касается среднего размера такой ипотеки, то за месяц он вырос на 3,1% и в январе составил 2,73 млн рублей.

25 февраля вице-спикер Совфеда Николай Журавлев рассказал, что российские сенаторы предложили развивать программу льготной ипотеки в стране, сделав ее более точечной и распространив ее на те регионы, где «строительство жилья замедлено». Также отмечалось, что «нужно ограничивать те регионы, в которых идет резкий рост цен».

15 февраля Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двоих и более детей.