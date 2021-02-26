Знак несогласия: как защитить свою кредитную историю

Житель Кемеровской области на днях отсудил компенсацию у банка, который запрашивал информацию о нем в бюро кредитных историй. Как выяснилось, делалось это без согласия клиента, за что учреждение было оштрафовано. В такой же ситуации оказался недавно и житель Свердловской области. Как узнать о попытках посторонних тайком получить доступ к личным данным — в материале «Известий».

Моральный вред

Алексей Балашов из Мариинска обратился в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, где и узнал о том, что кредитно-финансовое учреждение запрашивало без его согласия информацию о нем больше десяти раз. Среди целей в заявках значилось «просмотр счета», «потребительский кредит» и «кредитная карта».

Как сообщили проверяющим в самом банке, такие запросы формировались не намеренно, а «в результате технического сбоя».

— Тем не менее в действиях банка усмотрели состав административного правонарушения, выразившегося в незаконных действиях по получению кредитных отчетов (ст. 14.29 КоАП РФ). За что банк и был оштрафован на 30 тыс. рублей , — сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев.

Знак несогласных Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В суд пострадавший обратился за компенсацией морального вреда, оценив его в 47,5 тыс. рублей. Там согласились с тем, что права истца на охрану частной жизни были нарушены, что причинило ему нравственные страдания. Однако сама сумма компенсации в итоге оказалось куда более скромной — банк обязали выплатить истцу 5 тыс. рублей.

Похожая история в начале февраля произошла и в Свердловской области. Там пострадавшему удалось отсудить компенсацию за запрос кредитной истории без его согласия у Почта Банка. Как установил суд, осенью 2018 года житель Нижнего Тагила оставил в магазине заявку на покупку товара в кредит. После этого он платно запросил свою кредитную историю в нескольких бюро и выяснил, что ряд банков, в том числе и Почта Банк, запрашивали его кредитную историю. Он обратился с жалобой в Службу по защите прав потребителей, после чего с банка был взыскан штраф на сумму 30 тыс. рублей.

Желая компенсировать затраты на получение кредитной истории, мужчина также подал иск в Тагилстроевский райсуд. Он был частично удовлетворен, с банка взыскали более 7 тыс. рублей, в том числе 3 тыс. рублей компенсации морального вреда, 330 рублей — материального вреда, 727 рублей — почтовых расходов и госпошлины. Но и на этом история не закончилась.

Банк не согласился с решением районного суда и подал жалобу в Свердловский областной суд, в которой указал, что компенсация морального вреда была завышена. Облсуд частично поддержал решение Тагилстроевского райсуда, снизив размер компенсации до 1 тыс. рублей и взыскал с банка более 5 тыс. рублей.

Никакой самодеятельности

По общему правилу банки или другие организации, которые предоставляют кредиты или займы физлицам, обязаны сначала получить согласие субъекта на получение полного кредитного отчета и только после этого делать запросы в бюро кредитных историй, отметил в разговоре с «Известиями» юрист Александр Целых.

— Но есть исключения, — отметил эксперт. — Они состоят в том, что некоторая часть — а именно информационная часть кредитной истории — может быть предоставлена банкам и другим кредитным организациям без согласия физлица, но только в случае, если этот запрос связан с оформлением займа или кредита. То есть имеется в виду ограниченная информационная часть кредитной истории, где содержатся краткие данные из всего отчета по конкретному физлицу. Например, дата подачи заявки на получение кредита, сумма кредита, были ли нарушения со стороны физлица и так далее.

Что же касается основной части кредитной истории, любая организация, которая планирует выдать займ или кредит, может получить такую информацию только при наличии действующего согласия на запрос, сообщил «Известиям» генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.

Знак несогласных Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Запрос по кредитной истории можно сделать только при подаче заявки на кредит. — пояснил он. — Соответственно, если в кредитном продукте отказано, то больше банк не вправе делать самостоятельный запрос. Если кредитный продукт был одобрен, то на весь срок действия кредитного продукта банк имеет право получать информацию из бюро кредитных историй для того, чтобы видеть положение своего заемщика с точки зрения его финансовой нагрузки.

В целом согласие субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в основной части, может быть получено как в письменном виде, так и в форме электронного документа с электронной подписью. Также необходимо предъявить пользователю кредитной истории, например, банку, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Согласие субъекта кредитной истории должно содержать наименование пользователя кредитной истории, дату оформления указанного согласия, а также цель получения кредитного отчета.

Кроме того, на днях Банк России разработал проект нормативного акта, в котором устанавливаются требования к составу и формату запроса пользователя кредитной истории о предоставлении кредитного отчета. В состав запроса должны будут включаться такие сведения, как паспортные данные, ИНН, СНИЛС. Планируемый срок вступления в силу нормативного акта Банка России — 1 января 2022 года.

Легко проверить

Как узнать, что вашу кредитную историю не просматривают без спроса? Все запросы и выдача ответов на них отражается в кредитном отчете. Человек вправе в любое время потребовать его у бюро кредитных историй, поясняет Целых.

— Там видно, кто запрашивал информацию, на каком основании и кто получал. Если этот запрос не был подкреплен согласием или оформлением договора займа или кредита, то он, конечно, является незаконным , — говорит он.

Субъект кредитной истории, то есть человек, в отношении которого заводят такое дело, вправе подать заявление, идентифицировав себя, например, через портал Госуслуг и получить выписку. В ней, в самом конце, есть отдельный раздел, где написано, кто и когда запрашивал информацию о кредитной истории, добавляет Сергей Крылов.

Знак несогласных Фото: РИА Новости/Артем Житенев

— Что касается незаконного запроса в бюро кредитных историй, а именно без согласия человека, ответственность за это прописана в административной статье 14.29 («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»). Там предусмотрено наказание в виде штрафа и на этом всё и заканчивается. Поэтому если человек обнаружил, что не подавал никаких заявок или не давал согласия, а лишь обращался в банк, но при этом какие-то третьи лица всё-таки запросили эту информацию, то он вправе написать заявление о возбуждении административного дела в Службу по защите прав потребителей.

Согласно статье 14.29 КоАП РФ, незаконные действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 2,5 до 5 тыс. рублей и на юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.