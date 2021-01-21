Ссудили строго: пандемия раздула размеры кредитов

Средний размер потребительского кредита в январе-ноябре 2020 года вырос больше, чем на 50%, рассказали «Известиям» в банках из топ-30 . При этом увеличились и объемы выданных займов, а вот количество новых ссуд уменьшилось. В банках повышение «среднего чека» объяснили снижением доходов населения на фоне коронакризиса. Эксперты предупреждают об опасности попадания в долговую яму, а вот в Центробанке «Известиям» сообщили, что причин для беспокойства нет.

Гонка темпов

Средний размер потребительского займа вырос на 10-52% за 11 месяцев 2020 года, сообщили «Известиям» в кредитных организациях из топ-30. Наибольший рост отметили в банке УБРиР. По срочным кредитам увеличение составило 52% и достигло 750 тыс. рублей . При этом количество оформляемых потребительских займов снизилось. Основными причинами таких изменений в банке назвали снижение доходов населения на фоне пандемии, ужесточение требований к заемщику со стороны финансовых организаций и более осознанный подход клиентов к оформлению кредита в ситуации общей нестабильности.

Аналогичную тенденцию зафиксировали в РСХБ. Общий объем оформленных потребительских кредитов, включая карты, за 11 месяцев 2020 года вырос на 8%, по сравнению с тем же периодом 2019-го и составил 103,7 млрд рублей. При этом количество займов сократилось. Рост объема объясняется увеличением среднего размера ссуды на 31% — до 478,3 тыс. рублей.

Такая статистика говорит о том, что россияне стали более ответственно подходить к оформлению кредитов и использовать займы для самых важных приобретений , считают в пресс-службе РСХБ. Эта тенденция прослеживается и по кредитным картам: их выпуск снизился на 9%, а рост среднего лимита составил 28%. Наибольшее число займов и на самые крупные суммы было оформлено клиентами банка в августе, после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Рост среднего размера кредита за 11 месяцев также подтвердили в Газпромбанке, ПСБ, в банке «Дом.РФ», «Санкт-Петербург», Росбанке и Почта Банке .

Многие финансовые организации рассказали и о росте объема выданных потребительских займов за этот период. Например, в Новикомбанке за 11 месяцев 2020 года кредитный портфель физлиц увеличился на 76%. В пресс-службе организации считают, что это произошло за счет увеличения числа отделений в регионах и развития дистанционных каналов обслуживания.

В 2020-м также вырос спрос россиян на рефинансирование. Клиенты активно искали возможность снизить финансовую нагрузку в виде платежей по кредитам . Еще одним трендом прошлого года в банке назвали рост продаж через дистанционные каналы обслуживания, таким образом подали почти половину всех заявок на кредиты.

Директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков также рассказал об увеличении объема выданных потребительских кредитов за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Рост составил 20%. Аналитик ожидает продолжения тренда и в 2021 году.

На увеличение кредитования в 2020-м повлияло снижение ключевой ставки ЦБ до 4,25%, из-за чего проценты по ссудам тоже упали. Это позволило населению чаще брать займы, при этом умеренно повышая долговую нагрузку, рассказали в пресс-службе ПСБ. Вторым фактором они назвали рост спроса на рефинансирование ранее полученных кредитов.

Банк России сейчас не видит рисков из-за роста необеспеченного потребительского кредитования. Увеличение задолженности по таким займам в 2020 году происходило в том числе из-за снижения процентных ставок, рассказали в пресс-службе регулятора. При этом рост этого показателя в прошлом году оказался ниже, чем в 2019-м и составил 8,6%. Центробанк сообщил, что долговая нагрузка россиян за это время значительно не изменилась .

Кризисный вклад

Основная причина роста среднего размера займа заключается в инфляции , считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. По данным Росстата, она сейчас составляет 4,9% и продолжает увеличиваться. А наблюдаемый, фактический рост цен находится на уровне 12% и, судя по ожиданиям россиян, в ближайший год не опустится ниже 10%.

Второй причиной эксперт называет снижение реальных располагаемых доходов населения , из-за чего люди зачастую вынуждены брать ссуды для поддержания привычного уровня жизни. На рост среднего займа также повлиял всплеск ипотечного кредитования по государственной льготной программе . Купив жилье в новостройке, людям часто приходится брать необеспеченный займ, чтобы обустроить новую квартиру. Алексей Коренев уверен, что в 2021 году средний размер потребительского кредита продолжит увеличиваться. И при сохранении инфляционного давления, темпы роста будут высокими.

Другого мнения придерживается аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. Он считает, что в этом году аналогичного роста выдач кредитов ждать не стоит , так как часть населения, потерявшая свои доходы во время коронакризиса, еще не успеет их восстановить, а другая уже взяла займы в 2020 году и имеет высокую кредитную нагрузку.

Эксперт считает, что причиной роста объемов выданных ссуд стал кризис, в ходе которого население стремилось любым способом сохранить деньги от девальвации рубля и несло их не только в ипотеку, но и пыталось купить ценные товары. Похожую модель поведения можно было увидеть в 2014 году, когда резко вырос спрос на иностранную технику, рассказал Егор Дахтлер.

Проблема закредитованности населения растет, считает аналитик «Фридом Финанс»Евгений Миронюк. Пока серьезного увеличения просроченной задолженности нет, однако эксперт не исключает ее роста в 2021 году.