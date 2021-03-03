ЦБ предложил шесть вариантов регулирования ипотеки с плавающей ставкой

Банк России в среду представил шесть вариантов регулирования ипотеки с плавающей ставкой, включая полный запрет, ограничения по ее выдачам и на изменение ставки. Эта информация следует из доклада для общественных консультаций, опубликованного на сайте регулятора 3 марта.

Центробанк опубликовал предложения через час после поручения президента России Владимира Путина о подготовке до 15 июля поправок, регулирующих порядок изменения плавающих ставок по розничным кредитам, в том числе по ипотеке.

По данным ЦБ, сейчас кредитные организации пока неактивно предлагают ипотеку с плавающими ставками, хотя законодательством они не запрещены. Доля таких ссуд в общем объеме ипотечных кредитов на жилье составляет менее 0,1%. Некоторые крупные банки в ближайшее время собираются начать развитие ипотечного кредитования с плавающими ставками. Это обусловлено высоким уровнем процентного риска, характерным для многих банков, и их интересом к развитию долгосрочного кредитования, в основном ипотеки.

«В розничном кредитовании, где заемщики имеют заведомо более низкий уровень финансовой грамотности, чем в корпоративном кредитовании, эти риски в сценарии повышения процентных ставок могут оказаться критическими», — отмечается в докладе.

Среди шести вариантов регулирования ипотеки с плавающими ставками — полный запрет кредитования физических лиц по плавающим ставкам.

Еще одним вариантом является введение ограничений на величину изменений ставки или срока до погашения по кредитам с плавающей ставкой и фиксированным ежемесячным платежом.

Предлагается наделение совета директоров Центробанка полномочиями на установление количественных ограничений кредитования по плавающим ставкам.

Также рекомендуется ограничение круга потенциальных заемщиков, которые смогут привлекать ипотечные кредиты по плавающим ставкам.

Все четыре варианта требуют изменения в законодательстве.

Пятый вариант — введение дополнительных макропруденциальных надбавок для кредитов с плавающей ставкой.

Шестой — изменение порядка расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) для использования действующего механизма макропруденциальных надбавок применительно к кредитам с плавающими ставками.

Последние два варианта требуют изменений в указание ЦБ.

В конце февраля стало известно, что в январе этого года российские банки предоставили ипотеку на жилье на общую сумму 259,5 млрд рублей, что на 37,4% больше, чем в прошлом году. Количество предоставленных в данном месяце кредитов возросло на 95,05 тыс. (22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го).

Средневзвешенная ставка по жилищной ипотеке за месяц снизилась на 0,13% и составила 7,23%. Средний размер такой ипотеки за месяц вырос на 3,1% и в январе составил 2,73 млн рублей.

В середине февраля Путин поручил правительству совместно с Банком России представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми.