Кредитный приговор: ЦБ призвали устранить дискриминацию при страховании для ипотеки

ВИЧ-инфицированные, онкобольные и люди с другими заболеваниями сталкиваются с дискриминацией при страховании для получения ипотеки и потребкредитов, утверждают защитники прав потребителей. Социально уязвимым гражданам отказывают в услуге или в выплатах, если диагноз ставят после заключения договора. Такие выводы содержатся в письме Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной (есть у «Известий»). Если государство не может обеспечить равный доступ граждан к страхованию, то должно запретить продажу полисов при выдаче кредитов, считают общественники. В ЦБ «Известиям» заявили, что учтут предложения КонфОП после анализа данных.

Беременность — не повод для отказа

Предложения КонфОП сформированы на основании мониторинга типовых условий страхования крупнейших российских страховщиков, проведенного в декабре 2020-го. Подобные исследования организация проводит с 2017 года, когда президент поручил установить особые меры защиты социально уязвимых категорий потребителей, в том числе инвалидов и лиц пожилого возраста. Однако и последний мониторинг показал, что проблема страхования при получении кредитов для таких граждан остается. Особенно это касается ипотеки. В типовые договоры банки, как правило, включают пункты о страховании жизни и здоровья, потере трудоспособности и т.п. При отказе от страхования ставка кредита может вырасти.

В ходе анализа КонфОП выявил отказы в страховании онкобольным, инвалидам I и II групп, ВИЧ-инфицированным. В ряде случаев полис все-таки продают, но на особых условиях. Но и в этом случае события, наступившие вследствие указанных заболеваний, не всегда признаются страховыми, отмечено в письме.

Кредитный приговор Фото: Depositphotos

Также общественники указали, что в перечень исключений из страхового покрытия (а это отказ в выплате) включены осложнения, связанные с беременностью и родами, а также онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, остеопороз. При этом у ВИЧ-инфицированных и беременных риск потери трудоспособности не выше, чем у остальных людей, сказал «Известиям» предправления КонфОП Дмитрий Янин. А заболевания сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, онкология, диабет являются основными причинами наступления инвалидности. То есть люди, которым поставлены такие диагнозы, особенно нуждаются в страховой выплате для погашения кредита. Но большинство заемщиков на момент заключения договора не осведомлены о наличии у них серьезных проблем со здоровьем, предполагают в КонфОП.

При этом страхуются менее реальные риски падения на имущество астрономических объектов, летательных аппаратов, обратили внимание общественники. Это превращает сам факт страхования в фикцию, не несущую пользы получателю услуги, подчеркнули защитники прав потребителей.

Всеобщая диспансеризация заемщиков

Для предотвращения дискриминации в страховании общественники предложили Центробанку сосредоточить мониторинг страховых услуг для заемщиков на выявлении наиболее частых причин отказов для социально уязвимых групп населения. Кроме того, КонфОП считает нужным вести реестр недобросовестных и дискриминирующих практик. Также стоит исключить из событий, не являющихся страховыми случаями, осложнения, вызванные беременностью и родами, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания опорно-двигательного аппарата. И расширить допуск ВИЧ-инфицированных граждан к страховым услугам.

Необходимо закрепить необходимость первоначальной диагностики состояния здоровья заемщика со стороны страховой компании, уверены в КонфОП. Сейчас при получении кредита полис страхования жизни и здоровья оформляют без медицинского освидетельствования, и большинство компаний накладывают ответственность за осведомление о проблемах на клиентов.

Кредитный приговор Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— За счет дискриминации страховые компании еще больше минимизируют объем ежегодных выплат по страховым случаям. В виде выплат людям возвращается меньше 10% от собранных страховых премий, а остальное присваивают вместе с банками. Если государство не может защитить эти категории граждан, то, на наш взгляд, оно должно запретить при выдаче кредита продавать страховки. Потому что защитой любого заемщика эта страховка не является, — прокомментировал Дмитрий Янин.

Государственное дело

В пресс-службе Центробанка «Известиям» сообщили, что регулятор неоднократно поднимал эту тему и давал страховым компаниям рекомендации устранить выявленные недостатки.

— Мы считаем общественный мониторинг этой проблемы ключевым условием для повышения эффективности работы по повышению финансовой доступности для социально уязвимых граждан и готовы изучить материалы, предложенные КонфОП, — пообещали в ЦБ.

Страховщики считают, что подход КонфОП и выводы нуждаются в обсуждении и корректировке. Типовые правила за неактуальный период не являются исчерпывающими, поскольку постоянно корректируются, отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин.

Кредитный приговор Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— Люди, которые указаны в мониторинге, действительно могут иметь объективные сложности с получением какой-то страховой услуги, — подтвердил он. — Например, один из самых типовых и распространенных страховых рисков — это страхование на случай установления инвалидности. Очевидно, что данный риск не может быть предложен страхователю, у которого уже установлена инвалидность. По этой причине в страховании широко распространена практика индивидуальных условий.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что предложения КонфОП в целом обоснованы. Особенно это касается необходимости обязательного медицинского освидетельствования перед заключением договора страхования, уверена профессор кафедры «Финансы и цены» РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее мнению, если регулятор введет такое правило, то на издержки это сильно не повлияет, но могло бы закрыть спорные вопросы о моменте наступления заболевания. Но страхование — это бизнес, поэтому компании закладывают в тарифы свои риски, напомнила эксперт. И тут не обойтись без помощи государства, если оно хочет обеспечить равный доступ для всех граждан к услугам по страхованию жизни и здоровья. Например, можно было бы субсидировать часть повышенного взноса для инвалидов и людей с заболеваниями.

Ограничения для наиболее социально уязвимых категорий населения влияет на качество их жизни, отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Егор Кривошея. В этом смысле индустрия финансовых услуг стала социально значимой, и дискриминация должна быть устранена, подытожил он.