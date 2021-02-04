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Россиян защитят от обмана при страховании

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С апреля 2021 года страховщики и агенты должны будут предоставлять клиентам паспорта полисов с объяснением основных условий и рисков. Такие ключевые информационные документы (КИД) станут обязательны для девяти самых массовых видов страхования, рассказали «Известиям» в пресс-службе Банка России.

Разъяснения будут предоставляться по страхованию граждан, выезжающих за рубеж; банковских карт; мобильных устройств; недвижимости, кроме риска ЧС; транспорта; страхованию на время авиаперевозки; дополнительному страхованию автогражданской ответственности; от несчастного случая в автомобиле и гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при пользовании жильем.

КИДы помогут улучшить понимание клиентами характеристик различных продуктов и увеличат прозрачность страхования, считает аналитик «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. Сейчас потребителям часто могут давать различную информацию по одним и тем же полисам.

Такие паспорта страховок вводятся, чтобы предотвратить навязывание дополнительных услуг клиентам, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Воротилина. Однако КИДы могут превратиться в очередную бумажку, которую будут подписывать не читая.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

КИДать сложнее: россиян защитят от обмана при страховании

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