В МИД Украины рассказали о ходе согласования встречи Путина и Зеленского

Согласование возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным идет очень тяжело, Киев считает, что в рамках переговоров сторон должны обсуждаться вопросы Донбасса и Крыма. Об этом в четверг, 20 мая, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Эта встреча рождается очень тяжело, но мы подтверждаем, что готовы к разговору. Но темой должны стать, безусловно, Крым и Донбасс», — заявил глава ведомства в эфире радио «Новое время».

При этом Кулеба подчеркнул, что переговоры возможны только при условии обсуждения указанных тем, которые, по его словам, являются ключевыми для Киева.

«Мы должны говорить с Путиным, потому что мы понимаем, что решения в России принимает Владимир Путин и никто другой. Но я уверен, что, если эта встреча и пройдет, президент будет жестко защищать украинские интересы… Встреча произойдет тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно обсудить те вопросы, которые для нас ключевые», — добавил он.

Ранее в этот же день президент Украины указал на необходимость прямого разговора с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Донбассе параллельно с переговорами в режиме «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция). Кроме того, Зеленский рассказал о начале контактов с представителями российского лидера по встрече глав двух государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил наличие контактов с украинской стороной по встрече Путина с Зеленским. Со стороны Москвы в них участвует замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек, в свою очередь, заявил, что время для диалога с Украиной назрело давно. По его мнению, в Киеве поняли, что ситуация зашла в тупик и во вражде с соседями жить бесперспективно.

20 апреля президент Украины предложил встретиться с российским президентом «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин спустя два дня заявил, что первостепенными задачами руководства Украины должны стать встречи с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе, а не переговоры с третьими странами, не участвующими в конфликте. По словам российского лидера, он готов принять Зеленского в Москве в любое удобное для него время, если украинский лидер намерен обсудить отношения России и Украины.

28 апреля Песков отметил, что вопрос урегулирования конфликта в Донбассе не может решаться между Киевом и Москвой. По его словам, Россия не является участником этого конфликта, однако искать точки соприкосновения в этой ситуации всё равно нужно.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ.