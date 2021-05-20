В Госдуме прокомментировали возможные переговоры Путина с Зеленским

Время для диалога с Украиной назрело давно. Об этом 20 мая в беседе с RT заявил депутат Государственной думы Руслан Бальбек, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского, сообщившего о начале переговоров с Москвой о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Хотя мы неоднократно заявляли о готовности к разговору, Киев упорно отмалчивался», — напомнил парламентарий.

По его мнению, власти Украины поняли, что ситуация зашла в тупик и во вражде с соседями жить бесперспективно.

России и Украине есть что обсудить за столом переговоров, добавил депутат Госдумы. Именно такой формат — «лучший путь решения накопившихся проблем», отметил Бальбек.

«Я хочу верить, что президент Зеленский в своей готовности к переговорному процессу слышит свой народ, а не отдельных русофобов», — выразил он надежду.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о контактах с украинской стороной по встрече Путина с Зеленским. Со стороны РФ в них участвует замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

20 апреля президент Украины предложил встретиться с российским президентом «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин спустя два дня заявил, что первостепенными задачами руководства Украины должны стать встречи с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе, а не переговоры с третьими странами, не участвующими в конфликте. По словам российского лидера, он готов принять Зеленского в Москве в любое удобное для него время, если украинский лидер намерен обсудить отношения России и Украины.