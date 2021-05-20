В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о подготовке к встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в четверг, 20 мая, что контакты по встрече российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в настоящий момент ведутся.

«Действительно контакты ведутся, с нашей стороны мой коллега [замглавы администрации президента России Дмитрий] Козак принимает участие, действительно есть определенные наброски возможных тем к обсуждению, процесс идет непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные», — рассказал Песков журналистам.

Ранее в этот день Зеленский заявил о начале контактов с представителями президента России о встрече глав двух государств.

20 апреля украинский лидер предложил встретиться с российским президентом «в любой точке» Донбасса. Зеленский уточнил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин спустя два дня заявил, что первостепенными задачами руководства Украины должны стать встречи с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Донбассе. Российский лидер указал, что для развития российско-украинских отношений РФ готова принять Зеленского в Москве в любое удобное для него время.

22 апреля глава ДНР Денис Пушилин пригласил Зеленского встретиться и провести переговоры на линии соприкосновения в Донбассе, с такой же инициативой выступил и глава ЛНР Леонид Пасечник. Однако президент Украины ответил отказом.

28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не получал официального предложения о встрече президентов в Ватикане. При этом он уточнил, что вопрос урегулирования конфликта в Донбассе не может решаться между Киевом и Москвой. По его словам, Россия не является участником этого конфликта, однако искать точки соприкосновения в этой ситуации всё равно нужно.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.