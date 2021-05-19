Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы из громкоговорителей

Совет Федерации в ходе заседания в среду, 19 мая, одобрил закон, запрещающий звуковую рекламу с использованием громкоговорителей на зданиях, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно документу, запрещено распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений.

Федеральный закон вступит в силу через 90 дней после того, как будет официально опубликован.

Законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента думой Астраханской области. По словам авторов проекта, звуковая реклама в России стала слишком навязчивой. Гражданам приходится по много раз в день слушать одну и ту же информацию из громкоговорителей, что приводит к раздражению, пишет «Правда.Ру».

Накануне депутаты Госдумы приняли законопроект в третьем, окончательном чтении.