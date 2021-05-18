Госдума приняла закон о запрете звуковой рекламы из громкоговорителей

Депутаты Госдумы приняли во вторник, 18 мая, в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий звуковую рекламу с использованием громкоговорителей на зданиях.

Согласно документу, запрещено распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений.

Федеральный закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования, уточняет НСН.

Законопроект был инициирован и внесен на рассмотрение нижней палаты парламента думой Астраханской области, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 1 февраля, правительство РФ инициативу поддержало, потребовав некоторых уточнений в части определения видов зданий, строений и сооружений, на конструктивных элементах которых предлагается запретить размещение звукотехнического оборудования, и (или) расстояния до жилых домов, которое позволило бы исключить негативное влияние непрерывного воспроизведения рекламы.