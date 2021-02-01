Тише будут: в России запретят звуковую рекламу на жилых домах

В России ограничат звуковую рекламу на улицах. Как выяснили «Известия», правительство дало положительный отзыв на законопроект Астраханской областной думы. Документом предлагается дополнить закон «О рекламе» нормами о запрете ее распространения с использованием оборудования, монтируемого на стенах, крышах и иных элементах зданий. При этом в кабмине считают чрезмерным запрет на звуковую рекламу из переносимых устройств. Аналогичные нормы в законодательство в ближайшее время намерена внести фракция ЛДПР, другие партии с инициативой согласны. В «Опоре России» считают, что законопроект нужно принимать, так как права граждан на отдых защищены Конституцией.

Мешают жить

Как выяснили «Известия», Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроект Астраханской областной думы «О внесении изменения в ст. 19 ФЗ «О рекламе». Документом предлагается запретить распространение рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и расположенного на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

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«Отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям со стороны рекламораспространителей. Она становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан. В связи с этим растет социальная напряженност ь, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены непрерывно в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию», — говорится в пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении «Известий».

С доводами авторов согласно правительство, которое поддержало инициативу, однако с оговорками.

«Законопроект требует доработки в части определения видов зданий, строений и сооружений, на конструктивных элементах которых предлагается запретить размещение звукотехнического оборудования, и (или) расстояния до жилых домов, которое позволило бы исключить негативное влияние непрерывного воспроизведения рекламы», — говорится в официальном отзыве кабмина, имеющемся в распоряжении «Известий».

Также в правительстве уточняют, «поскольку законопроект направлен на снятие социальной напряженности, то из него необходимо исключить слова «или вне их», так как такой запрет приведет к невозможности в принципе размещения звуковой рекламы не только на зданиях, но и из переносимых устройств, что представляется чрезмерным».

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Как рассказал «Известиям» спикер Астраханской областной думы Игорь Мартынов, к разработке законопроекта парламентариев побудили жалобы населения одного из домов Астрахани, расположенного в центре города с огромным количеством магазинов.

— Там просто невозможно жить, особенно на первых этажах, так как целый день люди слышат одну и ту же фразу «заходите, покупайте, скидки». Начали разбираться, выяснилось, что предприниматели не нарушают требований СанПиН по децибелам. В итоге пришли к выводу, что нужно внеси изменения в федеральное законодательство, — пояснил парламентарий.

Запретить полностью

Как выяснили «Известия», аналогичные поправки в законодательство готовит фракция ЛДПР, они будут внесены в нижнюю палату в ближайшее время. Правда, депутаты намерены изменить пятую статью закона «О рекламе». Они предлагают ее дополнить десятым пунктом: «не допускается распространение звуковой рекламы товаров и услуг с использованием громкоговорителей и других звукоусиливающих и звукопроизводящих устройств на улицах населенных пунктов». Документ есть в распоряжении редакции.

— Мы получаем много жалоб от наших граждан, которых нервирует звуковая реклама магазинов, кафе и других фирм, продвигающих свои услуги с использованием современных аудиотехнологий. Это раздражает не только жителей домов, но и, например, людей, которые стоят на остановках или находятся в общественном транспорте, — пояснил разработку документа «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

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По его словам, лично ему известен пример такой рекламы, связанной с угрозой COVID-19. Депутат считает, что при постоянном прослушивании она может довести человека до психоза.

Нормы об ограничениях поддерживают во фракциях КПРФ и «Справедливой России».

— Думаю, что это правильная инициатива. Нужно учитывать потребности населения и право на отдых, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции справороссов Михаил Емельянов.

— Поводов для психологических срывов у людей сегодня и так достаточно. Поэтому, возможно, это нужные и правильные нормы, но мы бы все равно заслушали на заседании их авторов, чтобы они нам сами всё объяснили, — заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по региональной политике коммунист Николай Харитонов.

Представители бизнеса считают, что законопроект Астраханской областной думы нужно принимать, так как права граждан на отдых защищены Конституцией.

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— Люди в этой ситуации правы. Мы понимаем их озабоченность, поэтому думаю, что и бизнес на эту инициативу нормально отреагирует. Право на отдых и благоприятную окружающую среду гарантировано гражданам Конституцией, — заявил «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин.