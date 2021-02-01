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Тише будут: в России запретят звуковую рекламу на жилых домах

Правительство поддержало законопроект Астраханской областной думы
Фото: Depositphotos
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Тише будут: в России запретят звуковую рекламу на жилых домах
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2021-01-29 14:31:25
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В России ограничат звуковую рекламу на улицах. Как выяснили «Известия», правительство дало положительный отзыв на законопроект Астраханской областной думы. Документом предлагается дополнить закон «О рекламе» нормами о запрете ее распространения с использованием оборудования, монтируемого на стенах, крышах и иных элементах зданий. При этом в кабмине считают чрезмерным запрет на звуковую рекламу из переносимых устройств. Аналогичные нормы в законодательство в ближайшее время намерена внести фракция ЛДПР, другие партии с инициативой согласны. В «Опоре России» считают, что законопроект нужно принимать, так как права граждан на отдых защищены Конституцией.

Мешают жить

Как выяснили «Известия», Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроект Астраханской областной думы «О внесении изменения в ст. 19 ФЗ «О рекламе». Документом предлагается запретить распространение рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и расположенного на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

Тише будут
уличный громкоговоритель
Фото: Depositphotos

«Отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям со стороны рекламораспространителей. Она становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан. В связи с этим растет социальная напряженность, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены непрерывно в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию», — говорится в пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении «Известий».

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С доводами авторов согласно правительство, которое поддержало инициативу, однако с оговорками.

«Законопроект требует доработки в части определения видов зданий, строений и сооружений, на конструктивных элементах которых предлагается запретить размещение звукотехнического оборудования, и (или) расстояния до жилых домов, которое позволило бы исключить негативное влияние непрерывного воспроизведения рекламы», — говорится в официальном отзыве кабмина, имеющемся в распоряжении «Известий».

Также в правительстве уточняют, «поскольку законопроект направлен на снятие социальной напряженности, то из него необходимо исключить слова «или вне их», так как такой запрет приведет к невозможности в принципе размещения звуковой рекламы не только на зданиях, но и из переносимых устройств, что представляется чрезмерным».

Тише будут
Звуковая реклама на улице
Фото: Pixabay

Как рассказал «Известиям» спикер Астраханской областной думы Игорь Мартынов, к разработке законопроекта парламентариев побудили жалобы населения одного из домов Астрахани, расположенного в центре города с огромным количеством магазинов.

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Там просто невозможно жить, особенно на первых этажах, так как целый день люди слышат одну и ту же фразу «заходите, покупайте, скидки». Начали разбираться, выяснилось, что предприниматели не нарушают требований СанПиН по децибелам. В итоге пришли к выводу, что нужно внеси изменения в федеральное законодательство, — пояснил парламентарий.

Запретить полностью

Как выяснили «Известия», аналогичные поправки в законодательство готовит фракция ЛДПР, они будут внесены в нижнюю палату в ближайшее время. Правда, депутаты намерены изменить пятую статью закона «О рекламе». Они предлагают ее дополнить десятым пунктом: «не допускается распространение звуковой рекламы товаров и услуг с использованием громкоговорителей и других звукоусиливающих и звукопроизводящих устройств на улицах населенных пунктов». Документ есть в распоряжении редакции.

— Мы получаем много жалоб от наших граждан, которых нервирует звуковая реклама магазинов, кафе и других фирм, продвигающих свои услуги с использованием современных аудиотехнологий. Это раздражает не только жителей домов, но и, например, людей, которые стоят на остановках или находятся в общественном транспорте, — пояснил разработку документа «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Тише будут
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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По его словам, лично ему известен пример такой рекламы, связанной с угрозой COVID-19. Депутат считает, что при постоянном прослушивании она может довести человека до психоза.

Нормы об ограничениях поддерживают во фракциях КПРФ и «Справедливой России».

— Думаю, что это правильная инициатива. Нужно учитывать потребности населения и право на отдых, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции справороссов Михаил Емельянов.

— Поводов для психологических срывов у людей сегодня и так достаточно. Поэтому, возможно, это нужные и правильные нормы, но мы бы все равно заслушали на заседании их авторов, чтобы они нам сами всё объяснили, — заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по региональной политике коммунист Николай Харитонов.

Представители бизнеса считают, что законопроект Астраханской областной думы нужно принимать, так как права граждан на отдых защищены Конституцией.

Тише будут
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Люди в этой ситуации правы. Мы понимаем их озабоченность, поэтому думаю, что и бизнес на эту инициативу нормально отреагирует. Право на отдых и благоприятную окружающую среду гарантировано гражданам Конституцией, — заявил «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев обратил внимание на то, что проблема звуковой рекламы была поднята на региональном уровне, хотя страдают от нее в большей степени жители крупных мегаполисов, таких как Москва. По его мнению, запрет такой рекламы был бы вполне логичен, с учетом большого шумового давления на людей, проживающих в городах, а также стал бы хорошим примером заботы власти о людях.

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