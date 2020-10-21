Частно, конкретно: рекламу в почтовых ящиках предложили запретить

В России предложили запретить любую рекламу через почтовые ящики в домах без согласия жителей. С такой инициативой к главам Минцифры и Минстроя обратился депутат Госдумы Виктор Зубарев. С копией документа ознакомились «Известия». Идею поддержали в Общественной палате РФ, «Деловой России» и общественном совете при министерстве строительства и ЖКХ. Изменения необходимо внести в федеральные законы «О почтовой связи» и «О рекламе». Сегодня гражданам докучают излишним количеством разных листовок. При этом в европейских странах и в США использование почтовых ящиков в таких целях запрещено, поскольку там они — частная собственность.

Частная собственность

Сегодня россияне получают множество рекламного «спама» через почтовые ящики. В них скапливается огромное количество флаеров, брошюр и листовок, среди которых бывает сложно найти нужное письмо или платежку за ЖКУ. В российском законодательстве нет понятия «безадресная рассылка», поэтому любая компания может раскладывать свою рекламу по почтовым ящикам, сказал член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

Закон «О рекламе» регулирует продвижение на билбордах, на транспорте, на телевидении и радио и даже по телефону. Но почтовые ящики не попадают под действие документа, отметила директор Института развития правового общества Дарья Гладыш. При этом контролировать качество и объемы спама, который приходит в них, невозможно, добавила она.

— Нормы отсутствуют потому, что почтовые ящики находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций, то есть не принадлежат гражданам, — сказал депутат Госдумы Виктор Зубарев.

При этом в развитых странах Европы и в США запрещено распространение безадресной рекламы с использованием почтовых ящиков — они являются неприкосновенной частной собственностью граждан. В России проблему необходимо решать на законодательном уровне, уверен он.

Парламентарий направил свое предложение в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева. Копии писем есть в распоряжении «Известий».

Депутат предложил внести изменения в ст. 31 закона «О почтовой связи», добавив пункт о праве собственности жильцов на почтовые ящики. Во-вторых, дополнить гл. 2 закона «О рекламе» статьей об ограничении использования ящиков. Также парламентарий предложил дополнить ст. 5 и ст. 38, запретив распространение любой безадресной рекламы через почтовые ящики.

Исключения составляют социальная реклама, важные справочно-информационные сведения, газеты и журналы официальных СМИ, говорится в документе. Они необходимы, чтобы у граждан, которые не пользуются интернетом, оставался доступ к социально значимой информации. Людей нельзя ограничивать в каналах получения новостей о своем районе из местных СМИ, важной информации от УК, уточнил Виктор Зубарев.

Также в числе предложений — предусмотреть административное наказание за нарушение правил. Штрафы за нарушение закона «О рекламе» составляют 2–2,5 тыс. рублей для физлиц, 4–12 тыс. рублей для должностных лиц и 100–500 тыс. рублей для юрлиц, уточнила Дарья Гладыш. Предполагается, что они могут быть распространены и на новые меры.

Министерство цифрового развития рассмотрит инициативу в установленном порядке после ее получения, сообщили в пресс-службе ведомства. В Минстрое на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.

Продумать детали

Инициативу уже поддержали в Общественной палате РФ, «Деловой России» и общественном совете при Минстрое.

Положение о том, что почтовый ящик — собственность граждан, действительно необходимо закрепить в законодательстве, считает первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. В период пандемии выросло число мошенничеств «по месту жительства». Гражданам всё чаще предлагают опасные или бесполезные товары с помощью листовок. Запрет распространения рекламы через почтовые ящики благоприятно скажется на профилактике преступности, считает он.

Частно, конкретно Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Предлагаемые меры не помешают рекламодателям доносить свои послания до жильцов — для этого возможна адресная рассылка с правом отказаться от нее или рекламно-информационные доски, указал Рифат Гарипов.

Новые правила будут на руку и управляющим компаниям, которые сегодня тратят дополнительные средства на поддержание чистоты в подъездах. При этом переполненные почтовые ящики нередко приводят к тому, что теряются официальные документы, в том числе квитанции на оплату ЖКУ, подчеркнул член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.

Инициатива интересная, ведь захламленные ящики в подъездах не устраивают многих. Но для реализации идеи нужно проработать детали. В частности, утвердить список разрешенных для распространения материалов, четко определить механизм контроля за нарушениями, отметила председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

— Серьезно отнестись к предложению, то есть поддерживать или критиковать, можно, только увидев конкретные формулировки закона или описания необходимых механизмов, — подчеркнула эксперт.

Полностью запрещать распространение рекламной продукции через почтовые ящики неправильно, особенно в кризис, считает, в свою очередь, директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Зачастую это единственный доступный вид продвижения рекламы для небольших магазинов и других предпринимателей в районах, пояснила она.