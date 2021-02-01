Законопроект Астраханской областной Думы предлагает дополнить закон «О рекламе» нормами о запрете ее распространения с использованием оборудования, монтируемого на стенах, крышах и иных элементах зданий или вне их.

По мнению авторов документа, отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям. Она становится навязчивой и отрицательно влияет на условия работы и досуг граждан.

Как выяснили «Известия», в правительстве РФ инициативу поддержали, но с оговорками.

«Законопроект требует доработки в части определения видов зданий, строений и сооружений, на конструктивных элементах которых предлагается запретить размещение звукотехнического оборудования, и (или) расстояния до жилых домов, которое позволило бы исключить негативное влияние непрерывного воспроизведения рекламы», — говорится в официальном отзыве кабмина, который имеется в распоряжении «Известий».

Также в правительстве уточнили, что из законопроекта необходимо исключить слова «или вне их» — такой запрет приведет к невозможности использования звуковой рекламы с помощью переносимых устройств, что представляется чрезмерным.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тише будут: в России запретят звуковую рекламу на жилых домах