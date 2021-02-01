Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Республиканцы предложили Байдену урезать средства на борьбу с COVID-19
Общество
Новостройки предложили оборудовать зонами спасения на крышах
Общество
В России запретят звуковую рекламу на жилых домах
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в ряде регионов в феврале
Мир
Папа римский учредил международный день дедушек и бабушек и пожилых людей
Армия
Сибирь и Урал защитят новыми комплексами радиоэлектронных помех
Спорт
Боец ММА из РФ не будет наказан за драку с соперником на турнире в Польше
Спорт
Конькобежка Воронина победила на дистанции 3 тыс. м на этапе Кубка мира
Мир
Тигр тяжело ранил сотрудника зоопарка Кишинева в ходе кормления

В России запретят звуковую рекламу на жилых домах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект Астраханской областной Думы предлагает дополнить закон «О рекламе» нормами о запрете ее распространения с использованием оборудования, монтируемого на стенах, крышах и иных элементах зданий или вне их.

Письмо несчастья: банки нашли новые способы атаковать клиентов рекламой
СМС о предодобренных продуктах приходят гражданам, когда они стоят у банкоматов

По мнению авторов документа, отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям. Она становится навязчивой и отрицательно влияет на условия работы и досуг граждан.

Как выяснили «Известия», в правительстве РФ инициативу поддержали, но с оговорками.

«Законопроект требует доработки в части определения видов зданий, строений и сооружений, на конструктивных элементах которых предлагается запретить размещение звукотехнического оборудования, и (или) расстояния до жилых домов, которое позволило бы исключить негативное влияние непрерывного воспроизведения рекламы», — говорится в официальном отзыве кабмина, который имеется в распоряжении «Известий».

Также в правительстве уточнили, что из законопроекта необходимо исключить слова «или вне их» — такой запрет приведет к невозможности использования звуковой рекламы с помощью переносимых устройств, что представляется чрезмерным.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тише будут: в России запретят звуковую рекламу на жилых домах

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021