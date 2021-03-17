В Госдуме заявили о наличии доказательств о вмешательстве США в выборы в РФ

У Госдумы есть неопровержимые доказательства вмешательства США в выборы в России, их передадут в МИД для консультаций с российским послом в США. Об этом 17 марта сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«В отличие от [президента США Джо] Байдена, у нас доказательства есть. Неопровержимые доказательства прямого вмешательства США», — цитирует его «Интерфакс».

Пискарев отметил, что обвинения во вмешательстве России звучат из США уже несколько лет, но никаких конкретных фактов американцы так и не привели.

По словам депутата, в распоряжении комиссии Госдумы по вмешательству иностранных государств в дела России есть «десятки методичек и инструкций» американских политтехнологов и неправительственных организаций, а также тренингов и вебинаров по влиянию на избирательные кампании в России.

Пискарев сообщил, что все эти доказательства будут переданы в МИД России для использования в ходе консультаций с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который ранее в этот день был приглашен для оценки перспектив российско-американских отношений.

Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, России необходимо определить, какими могут быть «пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние год в тупик».

Ранее 17 марта президент США Джо Байден заявил, что Россия должна «заплатить цену» за свое «вмешательство» в ход выборов в США.

Этому заявлению предшествовала публикация 16 марта доклада офиса национальной разведки, в котором Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы. Российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать Байдену на президентских выборах.

Между тем минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре со своей стороны не нашли свидетельств влияния иностранных государств на итоги президентских выборов.

Несмотря на это, Вашингтон анонсировал принятие новых антироссийских санкций.

В России возмутились данными заявлениями американского лидера. Так, в Кремле выразили сожаление, что поводом для очередных рестрикций являются «некачественные материалы». Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это навредит «без того больным российско-американским отношениям».

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что линия, выбранная администрацией США, «не добавляет шансов на нормализацию отношений» и ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений целиком и полностью лежит на США.