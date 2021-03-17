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Мир
В МИДе указали на ответственность США за ухудшение отношений с РФ

В МИДе указали на ответственность США за ухудшение отношений с РФ

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Усиление санкционного давления на Москву со стороны Вашингтона не добавляет шансов на нормализацию двусторонних отношений, заявил в среду, 17 марта, замглавы МИД России Сергей Рябков.

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По его словам, линия, выбранная администрацией США, «не добавляет, разумеется, шансов на нормализацию отношений».

«Но ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений в любом случае целиком и полностью (лежит) на США. Здесь не может быть никаких сомнений», — приводит слова Рябкова «РИА Новости».

Ранее в среду стало известно, что минторг США расширит экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Торговые санкции коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября.

Также 17 марта президент США Джо Байден заявил, что Москва должна ответить за якобы вмешательство в американские выборы. Более того, американский лидер отметил, что Москва «заплатит свою цену».

По словам Байдена, он ранее провел «долгий разговор» с Путиным, отметив, что «довольно хорошо» его знает. При этом он якобы предупреждал российского лидера о возможном ответе.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что угрозы США в адрес России, связанные якобы с вмешательством РФ в американские выборы, не останутся без внимания и получат ответ.

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