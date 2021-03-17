Посол РФ в Вашингтоне вызван в Москву для проведения консультаций

Москва вызвала посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства в среду, 17 марта.

Она отметила, что новая администрация США находится у власти почти два месяца и это подходящий повод оценить, «что у команды Байдена (президента США Джо Байдена — Ред.) получается, а что не очень».

«Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик», — заявила Захарова.

Представитель российского МИДа подчеркнула заинтересованность Москвы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, «если американцы осознают связанные с этим риски».

Ранее в этот день Байден заявил, что Россия должна «заплатить цену» за свое «вмешательство» в ход выборов в США.

В России возмутились данными заявлениями американского лидера. Так, в Кремле выразили сожаление, что поводом для очередных рестрикций являются «некачественные материалы». Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это навредит «без того больным российско-американским отношениям».

Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что линия, выбранная администрацией США, «не добавляет шансов на нормализацию отношений» и ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений целиком и полностью лежит на США.

Заявлению президента США предшествовала публикация 16 марта доклада офиса национальной разведки, в котором Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы. Российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать Байдену на президентских выборах.

Между тем минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре со своей стороны не нашли свидетельств влияния иностранных государств на итоги президентских выборов.

Несмотря на это, Вашингтон анонсировал принятие новых антироссийских санкций.