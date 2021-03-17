Прямой эфир
Мир
Иран представил результаты расследования крушения украинского Boeing
Мир
В Греции выявили почти 3,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Спорт
Путин поздравил фристайлистку Таталину с победой на ЧМ в биг-эйре
Мир
Осужденный за коррупцию Саркози вновь предстанет перед судом 
Общество
В ГД внесли проект о конфискации авто за «пьяные» ДТП с тяжкими последствиями
Мир
В Словакии продлили режим ЧС из-за коронавируса
Общество
Памятник Доктору Лизе установили в Подмосковье
Общество
В МИДе рассказали о разработке сертификата вакцинации от COVID-19
Мир
Тихановская призвала США добиться международной изоляции Лукашенко

Посол РФ в Вашингтоне вызван в Москву для проведения консультаций

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва вызвала посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства в среду, 17 марта.

Стереоаффект: санкции ЕС и США не стали неожиданностью для РФ
В Москве подготовят зеркальный ответ

Она отметила, что новая администрация США находится у власти почти два месяца и это подходящий повод оценить, «что у команды Байдена (президента США Джо Байдена — Ред.) получается, а что не очень».

«Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик», — заявила Захарова.

Представитель российского МИДа подчеркнула заинтересованность Москвы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, «если американцы осознают связанные с этим риски».

Ранее в этот день Байден заявил, что Россия должна «заплатить цену» за свое «вмешательство» в ход выборов в США.

В России возмутились данными заявлениями американского лидера. Так, в Кремле выразили сожаление, что поводом для очередных рестрикций являются «некачественные материалы». Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это навредит «без того больным российско-американским отношениям».

Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что линия, выбранная администрацией США, «не добавляет шансов на нормализацию отношений» и ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений целиком и полностью лежит на США.

Заявлению президента США предшествовала публикация 16 марта доклада офиса национальной разведки, в котором Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы. Российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать Байдену на президентских выборах.

Между тем минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре со своей стороны не нашли свидетельств влияния иностранных государств на итоги президентских выборов.

Несмотря на это, Вашингтон анонсировал принятие новых антироссийских санкций.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021