Хинштейн назвал агонией заявление Байдена в адрес России

Заявление президента США Джо Байдена о якобы вмешательстве российского лидера Владимира Путина в американские выборы является проявлением политического бескультурья, заявил 17 марта депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

«Заявление президента США Байдена — это верх, а точнее, низ политического бескультурья и маргинальности. Даже в самые лихие времена «холодной войны» западные лидеры не опускались до площадной брани, до прямых и ничем не подтвержденных, голословных оскорблений, до перехода на личности», — сказал парламентарий.

Хинштейн уточнил, что ему не хочется опускаться до уровня этой дискуссии, но высказал предположение о безумии Байдена, назвав его поведение «агонией».

«Это осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением нашей страны», — добавил депутат.

Ранее в этот же день Байден заявил, что президент России Владимир Путин «заплатит цену» за то, что Москва якобы вмешивалась в ход выборов в США.

По словам секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, слова президента США Джо являются крайней степенью агрессии, вызванной бессилием.

Заявлению президента США предшествовала публикация 16 марта доклада офиса национальной разведки, в котором Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы. Российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать Байдену на президентских выборах.

Между тем минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре со своей стороны не нашли свидетельств влияния иностранных государств на итоги президентских выборов.

Несмотря на это, Вашингтон анонсировал принятие новых антироссийских санкций.

В Кремле выразили сожаление, что поводом для очередных рестрикций являются «некачественные материалы». Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это навредит «без того больным российско-американским отношениям».

В Госдуме предупредили, что угрозы Байдена в адрес России, связанные якобы с вмешательством в американские выборы, не останутся без внимания и получат ответ. По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Москва даст адекватный ответ, тем более когда речь идет о таких надуманных поводах.