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В Госдуме прокомментировали угрозы США в адрес России

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Угрозы США в адрес России, связанные якобы с вмешательством РФ в американские выборы, не останутся без внимания и получат ответ. Об этом 17 марта заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Слуцкий отметил, что на любые меры со стороны Соединенных Штатов Россия сможет дать внятный и адекватный ответ, тем более когда речь идет о таких надуманных поводах.

«Закончились какие-либо поводы для дальнейшего раскручивания санкционной спирали и в ход пошли «нафталиновые обвинения». Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы. Об этом мы говорим нашим «стратегическим друзьям» более четырех лет. Все обратные утверждения — бред и еще раз бред», — цитирует «РИА Новости» Слуцкого.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что Россия должна ответить за вмешательство в американские выборы. Более того, глава государства отметил, что президент России Владимир Путин «заплатит свою цену».

Он напомнил, что ранее провел «долгий разговор» с Путиным, отметив, что «довольно хорошо» его знает. При этом, по словам Байдена, он предупреждал российского лидера о возможном ответе.

В среду телеканал CNN также сообщил, что США могут объявить о санкциях за «вмешательство» в американские выборы 2020 года на следующей неделе. Подробности относительно санкций не сообщаются, однако отмечено, что рестрикции будут введены относительно стран, которые указываются в докладе американской разведки в связи с «попытками вмешательства в выборы» — России, Китая и Ирана.

16 марта офисом национальной разведки США был опубликован доклад, в котором утверждается, что Россия распространяла дезинформацию, пытаясь повлиять на исход выборов в США.

При этом минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре не обнаружили свидетельств влияния иностранных государств на итоги выборов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бездоказательным доклад американской разведки. Он отмечал, что в связи с этим можно еще раз выразить сожаление, что такие «некачественные материалы» используются, скорее всего, как повод для введения новых антироссийских санкций в отношении России.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в связи с этим высказала мнение, что своим докладом американская разведка пытается оправдать свое существование. Она подчеркнула, что обвинения бездоказательны и лживы.

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