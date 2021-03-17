Названы сроки ввода США санкций против РФ за «вмешательство» в выборы

США могут объявить о санкциях за вмешательство в американские выборы 2020 года на следующей неделе. Об этом 16 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в госдепартаменте США.

Подробности относительно санкций не сообщаются, однако отмечено, что рестрикции будут введены относительно стран, которые указываются в докладе американской разведки в связи с «попытками вмешательства в выборы» — России, Китая и Ирана.

16 марта офисом национальной разведки США был опубликован доклад, в котором утверждается, что Россия распространяла дезинформацию, пытаясь повлиять на исход выборов в США, следует из доклада американских разведслужб.

При этом минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре не обнаружили свидетельств влияния иностранных государств на итоги выборов. Однако Вашингтон анонсировал принятие новых антироссийских санкций за якобы имевшие место попытки Москвы повлиять на исход выборов главы государства.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По официальным данным голосования выборщиков, Джо Байден набрал 306 голосов от штатов, а Дональд Трамп — 232.