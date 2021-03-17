Турчак назвал заявления Байдена в адрес РФ крайней степенью агрессии

Слова президента США Джо Байдена в адрес РФ являются крайней степенью агрессии, вызванной бессилием. Об этом 17 марта заявил «Известиям» секретарь генерального совета партии «Единая Россия», сенатор Андрей Турчак.

«Слова Байдена — это триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя», — сказал он.

Так Турчак прокомментировал слова Байдена в интервью ABC News о том, что президент России Владимир Путин «заплатит цену» за то, что Москва якобы вмешивалась в ход выборов в США.

Турчак указал, что для такой реакции американских властей есть ряд причин.

«Наша вакцина — лучшая в мире, а они (США. — Ред.) только планируют. У нас межнациональный мир, а у них массово ботинки целуют. <...> У нас Крым, а у них разговоры об отделении штатов», — подчеркнул сенатор.

Также, отметил Турчак, доверие граждан к российскому президенту «недосягаемо для рейтингов Байдена».

«Это просто мерзкое и бессовестное высказывание, это вызов всей нашей стране», — заключил он.

Заявлению президента США предшествовала публикация 16 марта доклада офиса национальной разведки, в котором Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы. Российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать Джо Байдену на президентских выборах.

Между тем минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре со своей стороны не нашли свидетельств влияния иностранных государств на итоги президентских выборов.

Несмотря на это, Вашингтон анонсировал принятие новых антироссийских санкций.

В Кремле выразили сожаление, что поводом для очередных рестрикций являются «некачественные материалы». Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это навредит «без того больным российско-американским отношениям».

В Госдуме предупредили, что угрозы Байдена в адрес России, связанные якобы с вмешательством в американские выборы, не останутся без внимания и получат ответ. По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Москва даст адекватный ответ, тем более когда речь идет о таких надуманных поводах.