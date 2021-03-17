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«Они делают всё, чтобы окончательно нас задушить»

Посол Сирии в РФ Риад Хаддад — о последствиях «закона Цезаря» и том, как Дамаск проведет президентские выборы, несмотря на угрозы США и ЕС
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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«Они делают всё, чтобы окончательно нас задушить»
2021-03-16 18:24:45">
2021-03-16 18:24:45
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Сирия организует президентские выборы так, чтобы проголосовать смог каждый гражданин страны, включая тех, кто остался на территориях, неподконтрольных Дамаску, или вынужден был покинуть САР. Об этом «Известиям» заявил посол Сирии в РФ Риад Хаддад. Выборы в республике пройдут в апреле-мае этого года. 16 марта главы МИД пяти стран — США, ФРГ, Великобритании, Франции и Италии — опубликовали совместное заявление с призывом не признавать голосование легитимным, поскольку «любой политический процесс требует участия всех сирийцев». В ответ на это посол САР уточнил: избирательные участки откроются во всех дипмиссиях страны за рубежом и на всей территории республики, по аналогии с президентскими выборами 2014 года.

— США и ряд стран ЕС уже заявили, что не намерены считать предстоящие выборы в Сирии «ни свободными, ни честными», поскольку в них не будут участвовать представители диаспоры и беженцы. Намерено ли правительство республики организовать участие в голосовании сирийских граждан, которые находятся вне страны?

Согласно нашей конституции, участие в избирательном процессе — это право и обязанность каждого гражданина, и поэтому все сирийцы — независимо от того, находятся ли они на территориях САР или за их пределами — имеют право участвовать в этих выборах.

Так же это было на голосовании в 2014 году: избирательные центры открывались во всех сирийских дипломатических представительствах за границей, и соотечественники активно принимали участие в выборах (и в 2014 году, и сейчас за рубежом действует порядка 40 диппредставительств Сирии; в Турции, где проживает наибольшее число сирийских беженцев — 3,6 млн человек, — посольство САР было закрыто еще в 2012 году, потому выборы там не проводились. — «Известия»).

Сегодня сирийское правительство принимает все меры, чтобы содействовать участию в предстоящих выборах граждан, проживающих за пределами страны. (По закону 2014 года, участвовать в голосовании могут только граждане САР, имеющие действующие паспорта и пометки о легальном выезде из страны и въезде в другое государство; большинство из 5 млн сирийских беженцев покинули республику без необходимых отметок в документах, а срок действия их паспортов истек. В парламенте САР «Известиям» подтвердили, что закон по-прежнему в силе. — «Известия»).

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Парламентские выборы в Сирии
Фото: TASS/EPA/YOUSSEF BADAWI

— По сообщениям саудовской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», Франция готовит резолюцию к другим странам ЕС с призывом бойкотировать предстоящие президентские выборы в Сирии. 16 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон также не считает предстоящие выборы честными и призывает международное сообщество «не обманываться». Подорвет ли такая позиция стран Запада легитимность сирийских выборов?

— Вопрос о президентских выборах в Сирии касается исключительно сирийского народа, и ни Европейский Союз, ни кто-либо еще не имеет никакого отношения к определению легитимности выборов в САР. Это одно из конституционных прав граждан Сирии, и поэтому для нас не имеет значения, признает ли ЕС результаты выборов или нет. Нас беспокоит исключительно участие в них сирийского народа и то, чтобы каждый гражданин смог отдать свой голос и осуществить право в определении судьбы страны.

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Танки Сирийской армии
Фото: TASS/Zuma

— 15 марта 2011 года считается датой начала сирийского конфликта. Какие главные задачи стоят перед республикой, вступающей во второе десятилетие войны?

— Всегда необходимо быть очень осторожными и называть вещи своими истинными именами, потому что Сирия в течение 10 лет сталкивается именно с террористической войной против нее, а не с «конфликтом», как некоторые его называют. У Сирии есть несколько параллельных и одинаковых по важности приоритетов: продолжение борьбы с такфиристским терроризмом (радикальная исламистская идеология, в ее основе — обвинение других мусульман в «куфре», неверии. — «Известия»), ликвидация группировок, классифицируемых как террористические в соответствии с международным правом, реализующих свои планы на территории САР.

Вопрос сохранения целостности и суверенитета Сирии также в приоритете и требует изгнания турецких и американских оккупантов со всех земель, захваченных ими в нарушение всех принципов международного права.

Параллельно с этим Сирия прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить достойную жизнь своего народа, пострадавшего от международного экономического терроризма, который практикуют страны, постоянно заявляющие о своем сочувствии сирийцам. В то время как на самом деле они вводят все формы санкций, нацеленные на подрыв основ жизни обычных граждан нашей страны, особенно в свете пандемии коронавируса, поразившей весь мир.

Также Сирия придает большое значение возвращению беженцев и обеспечению для этого соответствующих экономических и социальных условий, чтобы приехавшие сирийцы вновь стали частью трудового общества и участвовали в восстановления инфраструктуры и экономики. Это также приоритетное направление для руководства страны.

Следовательно, сирийское правительство в координации с российским союзником прилагает большие усилия для достижения успехов на всех уровнях.

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Саммит Лиги арабских государств
Фото: TASS/Zuma/Meng Tao

— Большинство арабских стран поддержали идею возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Ожидаете ли вы, что Дамаск будет в организации уже в этом году? Что сейчас мешает этому произойти?

— Начнем с того, что решение приостановить членство Сирии в ЛАГ было нелегитимным, оно было проведено в нарушение всех законов и норм этой организации, поскольку Сирия — государство-учредитель ЛАГ и остается ключевой страной в арабском мире (Дамаск исключили из организации в ноябре 2011 года. — «Известия»). Некоторые арабские государства уже осознали масштабы этой ошибки, учитывая, что ЛАГ стала играть второстепенную роль в регионе после приостановления членства САР. Но, к сожалению, некоторые арабские страны и тогда, и сейчас подвергаются американскому и западному давлению, направленному на подрыв роли Сирии на региональном уровне, они делают всё, чтобы окончательно нас задушить.

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Сирийская армия освободила город Мааррет-эн-Нууман в северо-западной провинции Идлиб
Фото: TASS/Zuma

— Ущерб от 10 лет гражданской войны в Сирии оценивают в $400 млрд. Однако в эту цифру не включены потери сирийской экономики от западных санкций по американскому «закону Цезаря». Сколько она теряет ежегодно? И насколько это критично для восстановления страны?

Трудно определить объем потерь, понесенных сирийской экономикой в результате незаконных экономических санкций, введенных против моей страны с начала кризиса и до так называемого американского закона Цезаря. Трудно во многом из-за значительного отрицательного воздействия, которое эти меры нанесли сирийской экономике. Они запретили САР закупать товары для удовлетворения основных потребностей населения, притом что импорт составляет важную часть производственного процесса.

В дополнение к этому есть и косвенные последствия «закона Цезаря», которые проявляются в том, что вести дела с Сирией на экономическом уровне запрещено любой стране. Следовательно, рестрикции привели к потере многих основных товаров для сирийского народа, таких как пшеница, нефтепродукты и лекарства. Эти санкции также привели к подрыву всех усилий по восстановлению инфраструктуры, разрушенной террористической войной, навязанной Сирии.

Справка «Известий»

Президентские выборы в Сирии

— Президент САР избирается на семь лет. По конституции 2012 года один человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Для Башара Асада выборы 2021 года — вторые после принятия новой редакции конституции, то есть для него предстоящий семилетний срок в случае победы — второй и последний. Его президентские сроки до обновления основного закона страны не учитывались.

— Последние выборы главы государства в Сирии проходили в 2014 году и закончились победой Башара Асада (88,7%), правящего в стране с 2000 года.

— Выборы 2014-го стали первыми на конкурентной основе. До принятия новой конституции выборы в САР проходили в виде референдума, когда избиратели должны были вынести вотум доверия одному единственному кандидату. Такая безальтернативная система была введена в 1963 году после военного переворота, приведшего к власти Хафеза Асада, отца Башара Асада.

— В голосовании 2014 года приняло участие свыше 11,6 млн человек из 15 млн имеющих право голоса, явка составила 73,4 %.

— ОАЭ, Франция, Германия тогда запретили проведение голосования на их территории. Сирийские беженцы в Турции также не смогли проголосовать.

— Курдские формирования в Джизире, Африне и Кобани на севере и северо-востоке САР также запретили проведение президентских выборов 2014 года на подконтрольных им территориях.

— В конституции 2012 года указано, что кандидатами в президенты могут быть только те, кто живет в Сирии на протяжении последних 10 лет. Этот пункт исключает участие в выборах представителей оппозиции в изгнании и вызывает больше всего споров в международном сообществе.

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