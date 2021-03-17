«Они делают всё, чтобы окончательно нас задушить»

Сирия организует президентские выборы так, чтобы проголосовать смог каждый гражданин страны, включая тех, кто остался на территориях, неподконтрольных Дамаску, или вынужден был покинуть САР. Об этом «Известиям» заявил посол Сирии в РФ Риад Хаддад . Выборы в республике пройдут в апреле-мае этого года. 16 марта главы МИД пяти стран — США, ФРГ, Великобритании, Франции и Италии — опубликовали совместное заявление с призывом не признавать голосование легитимным , поскольку «любой политический процесс требует участия всех сирийцев». В ответ на это посол САР уточнил: избирательные участки откроются во всех дипмиссиях страны за рубежом и на всей территории республики, по аналогии с президентскими выборами 2014 года.

— США и ряд стран ЕС уже заявили, что не намерены считать предстоящие выборы в Сирии «ни свободными, ни честными», поскольку в них не будут участвовать представители диаспоры и беженцы. Намерено ли правительство республики организовать участие в голосовании сирийских граждан, которые находятся вне страны?

— Согласно нашей конституции, участие в избирательном процессе — это право и обязанность каждого гражданина, и поэтому все сирийцы — независимо от того, находятся ли они на территориях САР или за их пределами — имеют право участвовать в этих выборах .

Так же это было на голосовании в 2014 году: избирательные центры открывались во всех сирийских дипломатических представительствах за границей, и соотечественники активно принимали участие в выборах (и в 2014 году, и сейчас за рубежом действует порядка 40 диппредставительств Сирии; в Турции, где проживает наибольшее число сирийских беженцев — 3,6 млн человек, — посольство САР было закрыто еще в 2012 году, потому выборы там не проводились. — «Известия»).

Сегодня сирийское правительство принимает все меры, чтобы содействовать участию в предстоящих выборах граждан, проживающих за пределами страны . (По закону 2014 года, участвовать в голосовании могут только граждане САР, имеющие действующие паспорта и пометки о легальном выезде из страны и въезде в другое государство; большинство из 5 млн сирийских беженцев покинули республику без необходимых отметок в документах, а срок действия их паспортов истек. В парламенте САР «Известиям» подтвердили, что закон по-прежнему в силе. — «Известия»).

— По сообщениям саудовской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», Франция готовит резолюцию к другим странам ЕС с призывом бойкотировать предстоящие президентские выборы в Сирии. 16 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон также не считает предстоящие выборы честными и призывает международное сообщество «не обманываться». Подорвет ли такая позиция стран Запада легитимность сирийских выборов?

— Вопрос о президентских выборах в Сирии касается исключительно сирийского народа, и ни Европейский Союз, ни кто-либо еще не имеет никакого отношения к определению легитимности выборов в САР. Это одно из конституционных прав граждан Сирии , и поэтому для нас не имеет значения, признает ли ЕС результаты выборов или нет. Нас беспокоит исключительно участие в них сирийского народа и то, чтобы каждый гражданин смог отдать свой голос и осуществить право в определении судьбы страны.

— 15 марта 2011 года считается датой начала сирийского конфликта. Какие главные задачи стоят перед республикой, вступающей во второе десятилетие войны?

— Всегда необходимо быть очень осторожными и называть вещи своими истинными именами, потому что Сирия в течение 10 лет сталкивается именно с террористической войной против нее, а не с «конфликтом», как некоторые его называют . У Сирии есть несколько параллельных и одинаковых по важности приоритетов: продолжение борьбы с такфиристским терроризмом (радикальная исламистская идеология, в ее основе — обвинение других мусульман в «куфре», неверии. — «Известия»), ликвидация группировок, классифицируемых как террористические в соответствии с международным правом, реализующих свои планы на территории САР.

Вопрос сохранения целостности и суверенитета Сирии также в приоритете и требует изгнания турецких и американских оккупантов со всех земель, захваченных ими в нарушение всех принципов международного права .

Параллельно с этим Сирия прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить достойную жизнь своего народа, пострадавшего от международного экономического терроризма, который практикуют страны, постоянно заявляющие о своем сочувствии сирийцам. В то время как на самом деле они вводят все формы санкций, нацеленные на подрыв основ жизни обычных граждан нашей страны, особенно в свете пандемии коронавируса, поразившей весь мир .

Также Сирия придает большое значение возвращению беженцев и обеспечению для этого соответствующих экономических и социальных условий, чтобы приехавшие сирийцы вновь стали частью трудового общества и участвовали в восстановления инфраструктуры и экономики. Это также приоритетное направление для руководства страны.

Следовательно, сирийское правительство в координации с российским союзником прилагает большие усилия для достижения успехов на всех уровнях.

— Большинство арабских стран поддержали идею возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Ожидаете ли вы, что Дамаск будет в организации уже в этом году? Что сейчас мешает этому произойти?

— Начнем с того, что решение приостановить членство Сирии в ЛАГ было нелегитимным, оно было проведено в нарушение всех законов и норм этой организации, поскольку Сирия — государство-учредитель ЛАГ и остается ключевой страной в арабском мире (Дамаск исключили из организации в ноябре 2011 года. — «Известия»). Некоторые арабские государства уже осознали масштабы этой ошибки, учитывая, что ЛАГ стала играть второстепенную роль в регионе после приостановления членства САР. Но, к сожалению, некоторые арабские страны и тогда, и сейчас подвергаются американскому и западному давлению, направленному на подрыв роли Сирии на региональном уровне, они делают всё, чтобы окончательно нас задушить .

— Ущерб от 10 лет гражданской войны в Сирии оценивают в $400 млрд. Однако в эту цифру не включены потери сирийской экономики от западных санкций по американскому «закону Цезаря». Сколько она теряет ежегодно? И насколько это критично для восстановления страны?

— Трудно определить объем потерь, понесенных сирийской экономикой в результате незаконных экономических санкций, введенных против моей страны с начала кризиса и до так называемого американского закона Цезаря . Трудно во многом из-за значительного отрицательного воздействия, которое эти меры нанесли сирийской экономике. Они запретили САР закупать товары для удовлетворения основных потребностей населения, притом что импорт составляет важную часть производственного процесса.

В дополнение к этому есть и косвенные последствия «закона Цезаря», которые проявляются в том, что вести дела с Сирией на экономическом уровне запрещено любой стране . Следовательно, рестрикции привели к потере многих основных товаров для сирийского народа, таких как пшеница, нефтепродукты и лекарства. Эти санкции также привели к подрыву всех усилий по восстановлению инфраструктуры, разрушенной террористической войной, навязанной Сирии.