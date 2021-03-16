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Рособрнадзор допустил изменение формата итоговой аттестации

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После единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году можно будет обсудить вопрос об изменении формата итоговой аттестации. Об этом 16 марта заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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«Второй год мы сейчас увидим цифры, и, если количество ребят, которые сдают экзамен, только чтобы получить аттестат, будет таким же, около 70 тыс., то стоит, наверное, всем задуматься, в каком формате мы остаемся дальше», — сказал он на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

По словам Музаева, количество контрольных работ и проверок качества образования в школах должно быть ограничено. У школьников должно быть время на обучение, подчеркнул чиновник.

Как он отметил, Рособрнадзор готов к диалогу о создании контрольных материалов единого государственного экзамена на национальных языках республик РФ.

«До сих пор у нас диалог с Татарстаном ведется, до сих пор у нас дальше заявлений дело не идет», — сказал он.

Рособрнадзор и Минпросвещения в начале марта обнародовали приказ, согласно которому основной этап ОГЭ в 2021 году планируется провести с 24 мая по 2 июля. С 3 по 15 сентября пройдет дополнительный этап экзамена.

Оба этапа начнутся с экзамена по русскому языку. ОГЭ по предметам по выбору проводить не будут.

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