Рособрнадзор допустил изменение формата итоговой аттестации

После единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году можно будет обсудить вопрос об изменении формата итоговой аттестации. Об этом 16 марта заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Второй год мы сейчас увидим цифры, и, если количество ребят, которые сдают экзамен, только чтобы получить аттестат, будет таким же, около 70 тыс., то стоит, наверное, всем задуматься, в каком формате мы остаемся дальше», — сказал он на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

По словам Музаева, количество контрольных работ и проверок качества образования в школах должно быть ограничено. У школьников должно быть время на обучение, подчеркнул чиновник.

Как он отметил, Рособрнадзор готов к диалогу о создании контрольных материалов единого государственного экзамена на национальных языках республик РФ.

«До сих пор у нас диалог с Татарстаном ведется, до сих пор у нас дальше заявлений дело не идет», — сказал он.

Рособрнадзор и Минпросвещения в начале марта обнародовали приказ, согласно которому основной этап ОГЭ в 2021 году планируется провести с 24 мая по 2 июля. С 3 по 15 сентября пройдет дополнительный этап экзамена.

Оба этапа начнутся с экзамена по русскому языку. ОГЭ по предметам по выбору проводить не будут.